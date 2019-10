Progressieve uitgeverij Kritak keert terug

'Vanuit verontwaardiging om recente maatschappelijke en politieke ontwikkelingen wil ik opnieuw proberen actief aan een ander Vlaanderen en een andere wereld bij te dragen', schrijft uitgever André Van Halewyck in een persbericht dat de hergeboorte van Kritak aankondigt. Kritak was tussen 1977 en 1994 een toonaangevende uitgever van progressieve titels. Johan Anthierens was de bekendste auteur, maar ook Tom Lanoye, Stefan Hertmans, Luc Huyse, Brigitte Raskin en Hugo Gijsels publiceerden bij de uitgeverij. In 1985 werd de uitgeverij waar het altijd wel financieel rommelde overgenomen door het Nederlandse Meulenhoff. In 1994 was het gedaan met Kritak.