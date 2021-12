Radiohead komt nu ook virtueel bij u spoken

Twintig jaar geleden gaf Radiohead met ‘Kid A’ en ‘Amnesiac’ de elektronica een vaste plaats in het popidioom. De Britse band viert die verjaardag met een virtuele beleving die de millenniumparanoia van beide albums voor de geest roept.

Radiohead baarde in het begin van de eenentwintigste eeuw opzien met de albums ‘Kid A’ (2000) en ‘Amnesiac’ (2001). Het kwintet rond de gekwelde zanger Thom Yorke, tot dan een rockgroep, was met ‘OK Computer’ (1997) ontzettend populair geworden. Hun succes leidde tot stresssymptomen bij de bandleden, leerde de duistere documentaire ‘Meeting people is easy’, en een groeiende walging van de muziekindustrie. Dus was het tijd voor een radicale koerswijziging. Op het in het najaar van 2000 verschenen ‘Kid A’ troffen fans een in zichzelf gekeerde band aan. Gitaar en melodie maakten bijna integraal plaats voor keyboards en (drum)computers.

De fans lieten zichzelf evenwel niet kennen en omarmden in groten getale de collectie verontrustende en ontregelende songs. Ironisch genoeg voerde ‘Kid A’ op een bepaald moment zowel de Britse als de Amerikaanse charts aan. Acht maanden later verscheen ‘Amnesiac’, dat uit dezelfde studiosessies werd gepuurd en bestond uit songs die grotendeels uit sfeer, samples en spookachtige geluiden bestonden.

Het nog experimentelere zusteralbum deed het minder goed dan de grote broer, maar geldt vandaag nog steeds als een mijlpaal in het oeuvre van de Britse band. Songs uit beide albums zoals ‘The National Anthem’, ‘Everything in Its Right Place’, ‘Packt Like Sardines In a Crushd Tin Box’ of ‘Like Spinning Plates’ zijn altijd de hoeksteen van hun liveshows gebleven.

Twintig jaar na datum is de conclusie dat Radiohead de blauwdruk voor de hedendaagse rock heeft geschreven door op beide werkstukken met elektronica het popidioom nieuw leven in te blazen. En wat straf is: ondanks het voortschrijden van de technologie in onze samenleving klinken ‘Kid A’ en ‘Amnesiac’ niet verouderd. Dat leert een beluistering van de onlangs verschenen heruitgave ‘Kid A Mnesia’, die nog een derde plaat omvat met restmateriaal uit de studiosessies.

Nachtelijk bos

Radiohead zou Radiohead niet zijn als het de herdenking zou beperken tot een re-issue aangevuld met wat b-kantjes. De historische dubbelaar is daarom nu ook beschikbaar als virtuele tentoonstelling. De band werkte daarvoor samen met de gamestudio’s namethemachine en Arbitrarily Good Productions, de grafische kunstenaar Stanley Donwood, die het artwork voor de band maakt, hun vaste producer Nigel Goldrich en Fortnite-maker Epic Games.

We hebben iets gebouwd. We weten alleen niet goed wat het is. Thom Yorke Zanger van Radiohead

Let wel op: Kid A Mnesia Exhibition is niet echt een videogame. Daarvoor zijn de interactieve elementen te schaars. Meer dan rondbanjeren, kijken en luisteren zit er niet in. Maar dat is ook al heel wat. De bedoeling was de millenniumparanoia van ‘Kid A’ en ‘Amnesiac’ op te roepen in een virtuele omgeving. Dat is zonder meer gelukt. Bezoekers worden eerst in een nachtelijk bos gedropt. Sneeuw knispert en kraakt onder de voeten. Wat je ziet en hoort - vreemde creaturen, stuiterende klanken - terwijl je met je vingers tussen de bomen dribbelt, ademt de unheimische atmosfeer van beide albums uit.

Het is even zoeken naar de ingang van de expo, tot opeens een rood licht de aandacht trekt. Je verlaat het spookbos en verdwijnt in een smalle corridor waarin de galmende synths van ‘Everything in it’s right place’ je helemaal opzuigen. Zo gebeurde bij ons eerste bezoek. De tweede keer stonden we aan het einde van de corridor voor een groen bord met uitleg over de verschillende deuren in de galerie: trapdoors, sliding doors, secret doors, doors that let you in and out but never open. Nog bij dit bezoek stuurde een QR-code ons per direct naar de giftshop.

Andere bezoekers ogen als aliens en gaan ieder contact uit de weg. De muziek past zich de hele tijd aan de ruimte en de sfeer aan. Nigel Goldrich, de vaste producer van de band, nam de songs van de albums opnieuw onder handen. Klanken lijken zich te aan te passen aan de bewegingen die je als bezoeker maakt. Dat maakt de auditieve ervaring heel bijzonder. Maar ook visueel gooit dit virtuele klankenparadijs hoge ogen. De bevreemdendste momenten zijn die waarop je vruchteloos op zoek bent naar de volgende expositiekamer, omdat het donker is of de zweverige visuals je zeeziek maken.

Voorbij de hoofdingang tuimelt elke bezoeker in een bodemloze koker met tekeningen, teksten en posters die aan de wanden opvlammen. Het zijn de toegangspoorten tot de verschillende kamers. De kamer van 'In Limbo' heet The Paper Chamber. Een tropische cycloon laat er krantenknipsels en gele post-its door de ruimte waaien. In de kamer The Televisions, gewijd aan 'The National Anthem', struikelden we over oude televisie- en computerschermen. Elders belandden we in een spookachtige paringsdans met rijzige rode avatars.

‘We hebben iets gebouwd. We weten alleen niet goed wat het is’, zei zanger Thom Yorke in een blog van Epic Games. Of de vijftigers van Radiohead met hun virtuele muziekgame veel zieltjes zullen winnen bij jonge gamers durven we niet te beweren. Net als de twee avontuurlijke albums is dit niet iets dat je even achteloos tot je neemt. Wees daarom geduldig en blijf kalm als je de weg weer eens kwijt bent. ‘Kid A’ en ‘Amnesiac’ werden ook per draaibeurt spannen­der en grijpbaarder.