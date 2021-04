Recensie: Mare of Easttown

Alweer een misdaadserie. Maar de zevendelige HBO-reeks ‘Mare of Easttown’ onderscheidt zich dankzij een scherpe pen, een rijke plot en een fantastische Kate Winslet.

Easttown Township is amper een halfuur rijden van Philadelphia maar heeft weinig uitstaans met de grootstad. De gemeente in het bosrijke zuidoosten van de staat Pennsylvania telt zo’n 10.000 inwoners en is vooral ‘blue collar’. Het is een plaats waar iedereen elkaar lijkt te kennen.

De miniserie ‘Mare of Easttown’ put een groot deel van haar kracht uit dat gevoel van intimiteit. Het verhaal concentreert zich vooral op de impact van een gruwelijke misdaad op een relatief kleine gemeenschap. Het stadje ging al gebukt onder de mysterieuze verdwijning van een 16-jarig meisje een jaar geleden, en nu wordt ook nog eens het naakte lichaam van een ander meisje ontdekt.

De grote troef van de serie is dat ze veel meer is dan een spannend moordmysterie.

Auteur Brad Ingelsby heeft veel aandacht voor de emoties en reacties van ouders, vrienden, sympathisanten en mogelijke verdachten - soms dezelfde personen. Zowat iedereen in het stadje blijkt een klein of groot geheim te verbergen, van overspel en bedrog tot geweld en misbruik. Die diffuse focus schuift ‘Mare of Easttown’ in het vaarwater van ‘The Killing’, de Deense klassieker die 14 jaar geleden de regels van het genre herschreef.

Maar er is één groot verschil. terwijl Sarah Lund in ‘The Killing’ vanuit de grootstad naar een dorpje afzakte om een moordzaak te onderzoeken, woont rechercheur Mare Sheehan zelf in Easttown. Ze kent dus veel van de mensen bij wie ze in de loop van haar onderzoek aanklopt, en die getuigen en verdachten kennen haar ook.

Die nauwe banden leiden geregeld tot spanningen, ook al omdat Mare niet erg subtiel te werk gaat. Net als Lund heeft ze moeite om haar emoties onder ogen te zien, laat staan dat ze ze onder woorden kan brengen. Dat heeft ook te maken met trauma’s die ze in de loop van haar leven heeft opgelopen, niet in het minst de recente zelfmoord van haar zoon. Die schok en Mares onvermogen om haar verdriet te verwerken deden haar huwelijk uit elkaar spatten. En nu woont haar ex met zijn nieuwe verloofde in het huis achter het hare. Of zoals Mare het schamper formuleert: ‘My life’s a shitshow.’

Het personage is ontegensprekelijk de grote magneet van de serie, een vrouw met evenveel talenten als gebreken. De Britse actrice Kate Winslet, die als producente ook de drijvende kracht achter de reeks is, weeft die contradictorische facetten naadloos in elkaar.

Aanstekelijk gekibbel

‘Mare of Easttown’ ontsnapt niet helemaal aan het terugkerende euvel in detectiveverhalen: geforceerde plotkronkels om de boel aan de gang te houden. De manier waarop Mare zich met twee zakjes heroïne professioneel in nesten werkt, is te idioot voor een vrouw met haar intelligentie.

De grote troef van de serie is dat ze veel meer is dan een spannend moordmysterie. Er valt minstens evenveel te genieten van het herkenbare drama waarin veel personages gevangen zitten, of van hun aanstekelijke gekibbel. Soms is de reeks zelfs onweerstaanbaar geestig, met name als Mare het aan de stok krijgt met haar moeder Helen, een rol van Jean Smart, nog zo’n uitblinker. De scène waar ze samen een begrafenis bijwonen en vervolgens naar huis rijden, is even raak als het vuurgevecht waarin Mare niet veel later terechtkomt.

En daarom behoort ‘Mare of Easttown’ tot de beste misdaadverhalen van de voorbije vijf jaar.