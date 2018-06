Record voor allereerste Suske en Wiske

In 1946 kon je het album van Rikki en Wiske kopen voor 36 Belgische frank, dat is minder dan 1 euro. Inmiddels zijn veel stripboeken een geliefd en gewild verzamelaarsitem. .



Jacques Pels is stripexpert bij Catawiki en was betrokken bij de taxatie van het stripalbum. 'Van deze editie zijn er in 1946 slechts 7.000 gedrukt, het is daardoor heel moeilijk om het album in goede staat te vinden. In 2015 werd dit eerste stripalbum ook geveild, toen werd er 4.000 euro voor betaald.'