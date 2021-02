Regering herbegint zoektocht naar CEO Bozar

De 57-jarige Brusselaar Paul Dujardin leidt de Bozar al 20 jaar. Hij was kandidaat voor een nieuw mandaat als CEO, maar dan moest hij wel voorbij de Zwitser Christian Longchamp (51). In de regering was vorige maand onenigheid ontstaan over de culturele topjob. Vicepremier en bevoegd minister Sophie Wilmès (MR) wil met Longchamp een frisse wind laten waaien aan de Brusselse Kunstberg. Maar de socialisten, en vooral de PS, vinden Dujardin de beste kandidaat. Binnenshuis was er de voorbije jaren dan weer veel onvrede over diens managementstijl en de hoge werklast.