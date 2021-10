Regisseur Jeroen Perceval mag dromen van Hollywood

Jeroen Perceval kreeg in 2016 als acteur een Ensor-filmprijs in Oostende.

'Dealer', het filmdebuut van Jeroen Perceval als regisseur, is niet onopgemerkt gebleven. Hij heeft een contract getekend met twee Amerikaanse topagentschappen.

Perceval tekende bij Management 360 (M360) en Creative Artist Agency (CAA), twee gerenommeerde talentenbureaus in de VS.

Die eerste blijkt een voorliefde te hebben voor Belgisch filmtalent en vertegenwoordigde onder meer ook Matthias Schoenaerts, Lukas Dhont ('Girl'), Felix Van Groeningen ('Broken Circle Breakdown') en het duo Adil El Arbi en Bilall Fallah ('Black'). Dat duo brak met 'Bad Boys for Life' - met Will Smith in de hoofdrol - definitief door in Hollywood.

‘Dit is een grote eer’, zegt Perceval over zijn Amerikaanse contracten. ‘Je hoopt natuurlijk altijd dat mensen onder de indruk zijn van je werk, maar dit is ontzettend leuk’, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Perceval werkte zich in de kijker met 'Dealer', zijn visitekaartje als regisseur. De wereldpremière heeft Perceval al achter de rug, op het Fantastic Film Fest in Texas.

Drugsverleden

In Dealer brengt Perceval zijn zelfgeschreven verhaal over Johnny (Sverre Rous), een jonge dealer die bevriend raakt met een zeer succesvolle, maar drugsverslaafde acteur (Ben Segers).

Het is een wereld die hem niet vreemd is. De Antwerpenaar worstelde zelf jarenlang met een drugsverslaving. Hij belandde op straat en deed inbraken om rond te komen. ‘Ik voelde me nooit helemaal op mijn plaats in de wereld. Drugs voelden als thuiskomen. Tot het een drama werd, wanneer je als verslaafde op de bodem belandt en beseft dat je geen kant meer op kunt’, zei hij daarover ooit.

Perceval gooide zijn leven om, is nu al 18 jaar clean en maakt carrière in de filmindustrie. Hij had eerder als acteur rollen in onder meer 'Rundskop' en 'De Dag'.