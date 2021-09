Restauratiewerken aan Notre-Dame kunnen starten

De voorbereiding voor de restauratiewerken aan de Notre-Dame is klaar. Daarmee kan het eigenlijke werk beginnen om de Parijse kathedraal te herstellen na de verwoestende brand in 2019.

In de eerste fase werden onder meer de steigers ontmanteld, het grote orgel verwijderd en de steunberen verstevigd, zo liet de openbare instelling die instaat voor de restauratie zaterdag weten.

President Emmanuel Macron had beloofd de kathedraal, die in 2019 getroffen werd door een zware brand, in vijf jaar tijd herop te bouwen.