Rihanna moet Arnault aan millennials helpen

Dag op dag veertien jaar nadat ze haar eerste single ‘Pon de Replay’ uitbracht, debuteert popzangeres Rihanna vandaag als modeontwerpster bij het Franse luxeconcern LVMH.

Op basis van de eerste beelden wordt het een meerzijdige collectie van onconventionele jeansbroeken, sexy jasjes en elegante (hemd)jurken. Sobere kleuren als beige, wit en zalmroze bepalen de toon.

Rihanna's debuutsingle 'Pon de Replay' werd dag op dag 14 jaar geleden gelanceerd.

‘De ene dag heb ik meer zin om onderdanig te zijn, op de meeste andere dagen heb ik dan weer de touwtjes strak in handen, en soms wil ik gedwee én bazig kunnen zijn. Daarom vond ik het belangrijk dat we een collectie creëerden die veelzijdig genoeg is om al die verschillende aspecten van vrouwen te omarmen’, zegt Rihanna (31) over de grand écart in haar modemerk Fenty, dat ze lanceert onder de vlag van LVMH. Die toonaangevende Franse luxegroep is bekend van de Louis Vuitton-handtassen, Dior-parfums en Dom Pérignon-champagne.

Fenty is niet het eerste wapenfeit buiten de muziek van de zangeres uit Barbados. Ze ontwierp al baskets voor Puma en een cosmeticalijn met LVMH. Een primeur is wel dat het concern van de miljardair Bernard Arnault voor het eerst in zijn geschiedenis voor de lancering van een luxemerk in zee gaat met een vrouw.

170 miljoen Sociale media Rihanna bereikt 170 miljoen mensen op Instagram, Facebook en Twitter.

Via Riri, zoals de zangeres zich graag laat noemen, kan de statige luxegroep met één goedgemikte foto op Instagram miljoenen potentiële nieuwe klanten aanspreken. Het account Fenty telt al 7,6 miljoen volgers. Dat is wel nog een eind verwijderd van de 71 miljoen Instagram-volgers die Rihanna zelf heeft.

Met Facebook en Twitter erbij heeft Rihanna op de sociale media een bereik van 170 miljoen mensen. Dat zijn vooral millennials, en laat dat nu net een doelgroep zijn waar LVMH met zijn modeafdeling nog flink wat zieltjes te winnen heeft. Het is dus geen toeval dat Rihanna’s modemerk zal focussen op betaalbare kledij.

120 miljoen Bankrekening Het zakenblad Forbes schat het vermogen van Rihanna op 120 miljoen dollar.

Niet alleen dat lijkt op een kleine revolutie bij het grootste luxehuis ter wereld. Rihanna is tevens van plan de distributie stevig te innoveren. Haar eerste collectie wordt vandaag ‘gewoon’ voorgesteld in een pop-upwinkel in Parijs. Halfjaarlijkse defilés zeggen haar niets. Ze wil haar stukken en accessoires onthullen alsof het singles zijn die ooit deel moeten uitmaken van een muziekalbum en die ze direct aan haar fans op het internet aanbiedt. ‘Waarom zou ik mensen zes maanden laten wachten op mijn nieuwe kledingstukken? Ze moeten mijn accessoires kunnen zien én kopen zodra ze klaar zijn’, zegt ze.

Muziekcarrière

Het wordt interessant om te zien wat de impact van Fenty wordt op de muziekcarrière van de popdiva. Rihanna was tien jaar lang een van de bekendste en succesvolste popsterren, maar haar muziekcarrière is wat op de achtergrond geraakt. Haar recentste album dateert van drie jaar geleden en ze ging al een tijd niet meer op tournee. In 2016 maakte ze een beschamende indruk als headliner van Pukkelpop.

Schermvullende weergave ©AFP

Haar fans volgen haar echter evenveel voor haar stijl. Ze was de jongste jaren steeds vaker te spotten op de rode loper, waar ze niet verlegen zat om opvallend fashion statements. De modesite Net-a-Porter riep haar vorig jaar uit tot een van de best geklede vrouwen ter wereld.