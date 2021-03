Rock Werchter: ‘Het was alles of niets, en alles was onhaalbaar’

Het tweede uitstel op rij van Rock Werchter betekent dat komende zomer nog meer muziekfestivals zullen sneuvelen. ‘Dit jaar wordt een afspiegeling van 2020.’

De komende zomer wordt er opnieuw een zonder Rock Werchter. Een verrassing is dat niet, wel dat het zolang duurde voor de beslissing viel. De collega’s van Glastonbury, Rock am Ring, Rock im Park, Primavera en Best Kept Secret lieten eerder al weten dat ze opnieuw een jaartje overslaan. Er zijn te veel onzekere factoren, zoals de vaccinatiesnelheid, de reismogelijkheden van de toeschouwers en de beschikbaarheid van internationale artiesten.

Na intensief overleg met buitenlandse collega’s die er de voorbije weken wel nog in geloofden, legde Herman Schueremans zich neer bij de situatie. ‘Het is frustrerend’, zei de Rock Werchter-organisator dinsdag wel vier keer in een Zoom-gesprek. ‘Te veel artiesten haakten af. Zij zagen het niet zitten om te touren in Europa. We hadden geen zin in een kleine kopie van het festival. We hebben een reputatie te verdedigen. Het was alles of niets, en alles wat onhaalbaar.’

Het betekent niet dat er helemaal niets in de plaats komt. Schueremans geeft zichzelf vijf à zes weken om te zien wat mogelijk is op het einde van de zomer. Hij hoopt in het laatste weekend van augustus een klein muziekfestival te organiseren. 'Wie weet voor 10.000 mensen en als het mag met een camping.’ Hoewel hij enkele bands van de uitgestelde editie wil opvissen, zal het muziekevenement naar alle waarschijnlijkheid niet Rock Werchter heten.

Fan van Europa

De topman van Live Nation wil snel duidelijkheid. Hij verwacht op de festivalkalender tegen het einde van augustus stevige concurrentie uit het Verenigd Koninkrijk. Sinds de Britse premier Boris Johnson eind vorige maand een routekaart opstelde die onder meer inzet op het inperken van de afstandsmaatregelen is bij veel Britse festivals de hoop opgeveerd dat in het tweede deel van de zomer toch grotere massabijeenkomsten mogelijk zijn. En die trein wil de CEO van ons grootste concertbedrijf niet missen. Hoe langer hij moet wachten, hoe moeilijker hij sommige artiesten te pakken krijgt. ‘Ik ben een fan van Europa, maar waarom gaat alles hier zo traag?’

Het kan bijna niet anders of Werchter sleept de rest van de festivals mee in zijn val. Tom Bilsen Operationeel directeur podiumbouwer Stageco

Schueremans zal alleszins tot half april moeten wachten om te zien wat mogelijk is. Tegen dan komt de Vlaamse overheid met een strategisch plan voor de evenementensector. Dat was aangekondigd voor deze week, maar door de onzekerheid over de coronacijfers en het vaccinatietempo was het te moeilijk om nu al een beslissing te nemen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil ook de resultaten afwachten van een testevenement half april.

Als eind augustus niet haalbaar is, kan een kleinschalig initiatief in juli nog altijd voor Schueremans, zoals de zomerbarconcerten van vorig jaar. ‘Maar liefst voor meer dan 400 mensen, hoe blij ik ook was om zoveel gelukkige mensen te zien op die concertjes. Hopelijk mogen we tegen dan 1.000 mensen binnenlaten.’

Toveren

Het uitstel van Rock Werchter riskeert een cascade aan uitstellingen en verschuivingen op gang te brengen. Het metalfestival Graspop was al gecanceld. Ook de eendagsfestivals TW Classic en Werchter Boutique gaan dit jaar niet door, maakte Live Nation dinsdag nog bekend. Pukkelpop blijft hopen om in het voorlaatste weekend van augustus haar 35ste editie te organiseren. ‘Maar er is een hoge nood aan een tijdslijn. We zijn geen café of winkel. We kunnen snel schakelen, maar zeker niet toveren’, zegt woordvoerder Frederik Luyten. Tomorrowland zou later deze week een beslissing nemen: verschuiven naar september of een jaartje overslaan.

Het wordt naar alle waarschijnlijkheid opnieuw een festivalzomer in mineur. Vorig jaar was al te horen dat een tweede annulatiegolf de sector zuur zou opbreken. Hoe groot zijn de gevolgen voor het economisch weefsel van de Belgische muziekwereld?

118 miljoen eigen vermogen live nation In 2019 beschikte de Live Nation-groep in België over een eigen vermogen van 118 miljoen euro. Cijfers voor 2020 zijn er nog niet.

‘Wij overleven dit wel’, zegt Schueremans over zijn eigen bedrijf Live Nation, dat naast concert- en festivalorganisator ook de grootste boekingsagent van ons land is. ‘We hebben genoeg reserves om zelfs een derde uitstel te overleven.’ Dat blijkt ook uit de jongste jaarrekeningen. Cijfers over het coronajaar 2020 zijn er nog niet. De balans van 2019 oogt evenwel kerngezond. Over dat boekjaar draaide Live Nation Festivals een bedrijfswinst van 7 miljoen euro op 57 miljoen euro omzet. En met 118 miljoen euro eigen vermogen beschikte de groep over een kerngezonde balans, die een crisis kan uitzweten.

Op Wall Street staat het aandeel Live Nation Entertainment, de Amerikaanse moederholding van het muziekbedrijf, zelfs op recordhoogte. Met dank aan stevige cashbuffers en de verwachting dat de Amerikaanse economie snel zal heropenen en de mensen zullen popelen om zodra het weer kan naar festivals en concerten te gaan.

Opgedroogde reserves

Achter Rock Werchter zit natuurlijk ook een ecosysteem van tientallen leveranciers en duizenden freelancers. ‘Ik vrees voor velen onder hen’, zegt Serge Platel, directeur van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen.

Bij de bekendste leverancier, de podiumbouwer Stageco, komt het tweede uitstel op rij hard aan. Het bedrijf zet normaal vier podia in Werchter. 'De impact van het festival bedraagt slechts enkele procenten van onze omzet', zegt operationeel directeur Tom Bilsen. 'Maar het kan bijna niet anders of Werchter sleept de rest mee in zijn val. We gaan ervan uit dat we het eerste deel van de zomer, tot eind juli, op onze buik mogen schrijven.'

De vaccins mogen dan licht aan het einde van de tunnel brengen, maar de donkere tijden zijn niet voorbij. Herman Schueremans Organisator Rock Werchter

Als het festivalseizoen opnieuw in duigen valt, betekent dat een klap voor de werkgelegenheid bij Stageco, dat zowat alle middelgrote en grote muziekfestivals in ons land als klant heeft. Het bedrijf heeft 100 mensen vast in dienst. In een normale zomer komen daar 250 podiumbouwers en technici in onderaanneming bij. Ter plekke krijgen al die mensen ook nog eens hulp van technisch personeel dat de festivalorganisator aanlevert.

Wat met de tickets? Tickets voor de uitgestelde editie van 2021 - eigenlijk al de editie van vorig jaar - worden overgezet naar volgend jaar. Kaartjeshouders kunnen hun geld ook omzetten in krediet voor andere festivals die in 2021 of 2022 plaatsvinden in het Festivalpark van Werchter, luidt het.

Vorig jaar strandde de wereldspeler op een omzet van een kleine 4 miljoen, of 10 procent van zijn Belgische omzet van het boekjaar 2019. 2021 wordt niet veel beter, weet de directeur al. Twee bijna verloren jaren, hoe houdt hij zijn bedrijf overeind? Bilsen: 'Met staatssteun, het beetje werk in de mode en de bouw dat er is en onze reserves zullen we dit wel overleven. Maar wat als straks alles weer op gang komt en onze reserves volledig zijn aangevreten? Hoe moeten we ons dan rechthouden?'

Hetzelfde valt te horen bij de licht- en geluidsfirma PRG. ‘Voorlopig overleven we met alle maatregelen die genomen werden’, reageert Tom Van Hemelryck, CEO voor Centraal-Europa. ‘We zullen eind dit jaar 22 maanden gehad hebben met minder dan 10 procent van onze reguliere omzet. Ooit raakt onze initieel stevige buffer natuurlijk op. De overheden moeten bijspringen en de steunmaatregelen zeker tot het einde van dit jaar verlengen.’