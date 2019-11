SMAK sluit vandaag uit protest tegen cultuurbesparingen

Met de actie willen het personeel en de directie tonen dat ze niet akkoord gaan met de besparingen die minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) wil doorvoeren.'Kunstenaars waarop we vandaag besparen kunnen we morgen niet tonen', klinkt het. Groepen die gereserveerd voor hadden, mogen er wel in.

De symbolische actie blijft voorlopig beperkt tot donderdag. Donderdagochtend voert de cultuursector ook nog actie aan het Vlaams Parlement. Vlaams minster-president Jan Jambon (N-VA), bevoegd voor Cultuur, komt in de commissie zijn besparingen verdedigen. De cultuursector valt vooral zwaar over de besparingen van 60 procent, of zo'n 5 miljoen euro, voor tijdelijke projecten van jonge kunstenaars. 'Het is kortzichtig om de kleine kunstenaar te kortwieken', zegt ook Jan Briers vandaag in De Tijd. Ex-festivalbaas Briers, ooit voorgedragen door de N-VA als gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, is nu kamerlid voor CD&V.