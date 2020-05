Saskia De Coster wordt 'huisschrijver' KULeuven

Saskia De Coster is de eerste 'writer-in-residence' van de KU Leuven. 'Ik wil de grenzen tussen kunst en wetenschap aftasten.'

De Coster studeerde Germaanse talen en literatuurwetenschappen in Leuven. 'Ik miste net dat in mijn opleiding: het creatieve aspect van taal en de mogelijkheid om meer over het schrijfmetier te leren. Ik ben ook erg benieuwd naar hoe studenten vandaag met taal omgaan, hoe hun leefwereld eruitziet en hoe ik mezelf daartoe verhoud. En omdat ik het belangrijk vind dat kunst en wetenschap samenkomen, wil ik van de gelegenheid gebruikmaken die grenzen af te tasten.'