School drop-out koopt Neverland van Michael Jackson

Neverland, het extravagante landgoed van Michael Jackson, is eindelijk verkocht geraakt. De miljardair Ron Burkle betaalde 22 miljoen dollar, slechts een vijfde van de oorspronkelijke vraagprijs.

Neverland, de ranch van wijlen Michael Jackson, is verkocht voor 22 miljoen dollar (ruim 18 miljoen euro). Dat meldt The Wall Street Journal.

De ranch in Californië, die genoemd werd naar de fantasiewereld in Peter Pan waar kinderen nooit opgroeien, is meer dan tien vierkante kilometer.

Oerang-oetans

Het extravagante landgoed bevat onder meer een luxevilla van 1.100 vierkante meter gastenverblijven, een zwembad, een basketbalveld, een tennisve,ld, een cinemazaal, een spoorweg en een pretpark. Jackson hield ook orang-oetangs en een olifant op het terrein.

Een koopje

De nieuwe eigenaar is miljardair Ron Burkle, een vroegere medewerker van Jackson en de medeoprichter van investeringsmaatschappij Yucaipa Companies. Hij kocht de ranch voor 22 miljoen dollar, een fractie van de oorspronkelijke vraagprijs.

In 2015 werd de ranch voor 100 miljoen dollar te koop gezet, vorig jaar was de vraagprijs nog slechts 31 miljoen dollar. Jackson betaalde in 1987 net geen 20 miljoen dollar voor de ranch. 'Hoewel het landgoed misschien een spookhuis is met griezelig verleden, is het een koopje', zegt Ian Reed, een vastgoedmakelaar in Los Angeles. 'A steal', noemt hij het.

Nicole Kidman

Wat Burkle met het landgoed van plan is, is nog onduidelijk. Het verhaal van Burkle is dat van een school drop-out die miljardair wordt.

Hij is onder meer de man achter Soho House, een groep met meer dan 20 private clubs en hotels van Barcelona en Istanbul tot Mumbai en Hollywood. Soho House telt meer dan 100.000 leden - waaronder Nicole Kidman en Kendall Jenner - die jaarlijks een bom geld betalen om deel van de club te zijn. Soho House werd vorig jaar bij een kapitaalinjectie gewaardeerd op 2 miljard dollar.

Burkle staat in het wereldje ook gekend als een liefhebber van architectuur. Hij is onder andere eigenaar geweest van Ennis House in Los Angeles, ontworpen door Frank Lloyd Wright. Na een grondige opknapbeurt verkocht hij het pand onlangs voor 18 miljoen dollar.

Met zijn investeringsmaatschappij Yucaipa realiseerde hij sinds de opstart in de jaren tachtig voor meer dan 40 miljard dollar fusies en overnames, vooral in de retailsector. Yucaipa had een tijd geleden onder meer een groot belang opgebouwd in boekenketen Barnes & Noble.

Pedofilie

Michael Jackson woonde tot 2002 in Neverland. In de jaren negentig en 2000 werd Neverland het centrum van verschillende onderzoeken naar aanranding van kinderen door Jackson. De zanger ontkende de beschuldigingen, stond in 2005 terecht en werd vrijgesproken van de aanklacht een 13-jarige jongen op het landgoed te hebben misbruikt.