Schrijver Arnon Grunberg wint P.C. Hooft-prijs

De prestigieuze P.C. Hooft-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan Nederlandse schrijvers, om de beurt voor een wisselend genre: verhalend proza, beschouwend proza of poëzie. Grunberg wint de prijs voor proza op relatief jonge leeftijd. Zijn eerste roman, 'Blauwe maandagen', kwam uit in 1994 en ontving twee prijzen. In de jaren erna schreef Grunberg meer bekroonde bestsellers, zoals 'Tirza' (2006) en 'Moedervlekken' (2016). Voor zijn oeuvre won hij in 2009 al de Constantijn Huygens-prijs en in 2010 de Frans Kellendonk-prijs.