Schrijver Bart Plouvier overleden...

Bart Plouvier werd in 1951 geboren als Bart Van Schaeren in Mortsel. Hij debuteerde op zijn 37ste, vrij laat dus, met de verhalenbundel 'De maquette'. Aan dat debuut ging een rijkgevuld leven vooraf. Zo was Plouvier voordien onder meer folkmuzikant en kwam hij in de jaren 70 aan de kost als bar­man, tuinier, bouw­vakker, fabrieks­arbeider, kok, brouwers­gast en muzikant in Bobbejaanland.