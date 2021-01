Select | Cultuuragenda

In het kunstencentrum Hangar in Brussel begint op 21 januari de vijfde editie van het PhotoBrussels Festival. Het thema is ‘The World Within’, leven in coronatijden.

De beste cultuurtips van De Tijd.

Streaming

À la recherche du lieu de ma naissance

Meer dan vijfhonderd autobiografische films maakte de Brusselse cineast Boris Lehman al. Woensdag kunt u vanaf 20.30 uur de première van zijn nieuwste

werk beleven. Gratis.

The Burnt Orange Heresy

Een kunstcriticus krijgt de kans een verdwenen genie te interviewen, maar er zit een addertje onder het gras. Elegante mix van romantiek, drama en humor.

History of Swear Words

Met de hulp van komieken en wetenschappers onderzoekt verteller Nicolas Cage de bestaansreden en de geschiedenis van krachttermen. Fucking heerlijk.

op Netflix

Televisie

Blade Runner 2049

Regisseur Denis Villeneuve maakte in 2017 dankbaar gebruik van moderne special effects om een adembenemende update te maken van de sf-klassieker uit 1982.

zaterdag, 20.40 uur, VTM3

Matthijs gaat door

Langverwacht debuut van het nieuwe praatprogramma van Matthijs van Nieuwkerke, die jarenlang ‘De wereld draait door’ presenteerde. Verwondering is het centrale thema, gelardeerd met humor en verrassingen.

zaterdag, 21.35 uur, NPO2

American Modern Art

Documentaire over het succes van de naoorlogse Amerikaanse kunst. Dat is grotendeels geschraagd door Europese kunstenaars die naar New York emigreerden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

zondag, 23.00 uur, Canvas

Memento

Meeslepende film van Christopher Nolan over een man die zijn geheugen verliest wanneer zijn vrouw wordt vermoord.

maandag, 20.40 uur, VTM4

Kingdom of Silence

De Saoedische journalist Jamal Khashoggi werd in 2018 in Istanboel vermoord. In zijn werk toonde hij zich kritisch voor het Saoedische regime. Wat is er precies gebeurd in Istanboel?

dinsdag, 22.35 uur, NPO2

Expo

Facing Van Eyck

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel fotografeerde alle twintig schilderijen van Jan van Eyck. Ze werden verzameld in een interactieve video-installatie en presentatie in Bozar. Alle details worden zichtbaar.

tot 14 februari, Brussel

Thomas Demand

De Duitse kunstenaar maakt maquettes van echte locaties en fotografeert die. Museum M toont voor het eerst in Vlaanderen een grote expo met zijn werk.

tot 18 april, Leuven

Blind Date

The Phoebus Foundation focust in Museum Snijders & Rockoxhuis op de Vlaamse portretkunst in de 15de, 16de en 17de eeuw.

tot 5 april, Antwerpen

Risquons-Tout

Met ‘Risquons-Tout’ presenteert Wiels beeldende kunst en performances die de grenzen van het voorspelbare denken proberen te doorbreken.

tot 28 maart, Brussel

Anna Boghiguian

In het S.M.A.K. loopt de prachtige tentoonstelling ‘A Short Long History’ met de Armeense kunstenares Anna Boghiguian. In Gent focust ze op de plaatselijke katoenhandel en textielindustrie.

tot 2 mei, Gent

Monoculture

In een grote tentoonstelling onderzoekt het M HKA de gevolgen van monocultuur in de samenleving, van de nazi’s tot het leven onder Stalin.

tot 24 april, Antwerpen