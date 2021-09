Select | Tips voor binnen en buiten

Theater

Hoe gaan we om met de dood aan het einde van iemands leven? Hoe rouwen we en nemen we afscheid? Laat de dood zich op de theaterscène verbeelden? Vier acteurs vergezellen een vrouw die voor euthanasie kiest en vertellen hun persoonlijkste verhalen over dood, wedergeboorte, kunst en liefde. ‘Grief & Beauty’ is het tweede deel van Milo Rau’s ‘Trilogie van het Private Leven’. In deel één, ‘Familie’, stapte een gezin op scène uit het leven.