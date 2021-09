Select | Tips voor binnen en buiten

De Tijd selecteert elk weekend cultuurtips voor binnen en buiten.

Expo

Louis de Funès | Cinema Palace, Brussel

Cinema Palace belicht de atypische carrière van Louis de Funès (1914-1983), een van de grootste figuren uit de Franse filmgeschiedenis. We volgen de komische acteur aan de hand van zo’n 150 unieke objecten, zoals de auto uit ‘Le Corniaud’ en de kostuums uit ‘Les Aventures de Rabbi Jacob’ en ‘La Soupe aux choux’. ‘C’est pas possible!’ is een productie van de Cinémathèque in Parijs. Naar aanleiding van de expo programmeert de bioscoop een twintigtal films met de Funès.

Vanaf 2 oktober.

Ha ha ha, de humor van de kunst

Humor in de beeldende kunst was eeuwenlang moeilijk. Pas eind 19de eeuw veranderde dat. In het ING Art Center wordt getoond hoe kunstenaars humor in de strijd gooiden om tradities te doorbreken.

Tot 22 januari in Brussel.

Damien Hirst

De Fondation Cartier geeft de Britse Damien Hirst zijn eerste museumexpo op Franse bodem. ‘Cherry Blossoms’ toont een nieuwe reeks schilderijen van kersenbloesems die doen denken aan het 19de-eeuwse impressionisme en pointillisme.

Tot 2 januari in Parijs.

Bioscoop

Dear Comrades!

Begin jaren zestig sloeg de Sovjetregering een betoging in een industriestadje snoeihard neer. ‘Dear Comrades!’ reconstrueert de zaak met als centrale figuur een vrouw die moet kiezen tussen haar politieke overtuiging en haar moederinstinct.

Stillwater

Een arbeider uit Oklahoma reist naar Marseille om zijn dochter te hel-pen die er in de gevangenis zit voor een moord die ze niet heeft gepleegd. Hij moet echter vaststellen dat de Amerikaanse no-nonsenseaanpak niet de juiste is.

Tout s’est bien passé

Regisseur François Ozon buigt zich graag over hete hangijzers met ware verhalen - denk aan ‘Grâce à Dieu’ en het misbruik in de kerk. Dit keer gaat het over een vrouw die moet beslissen of ze ingaat op de euthanasievraag van haar vader.

Streaming

Scenes from a Marriage

Oscar Isaac en Jessica Chastain zijn weergaloos in dit emotionele drama over een aflopend huwelijk. Mira verdient het geld, Jonathan is de huisman. De sleur doet Mira twijfelen, en ze wordt verliefd op een jongere man. Remake van de miniserie ‘Scènes uit een huwelijk’ van Ingmar Bergman uit 1974.

Op Streamz.

Jaguar

In de jaren zestig sluit een overlevende van de Holocaust zich aan bij zelfgetrainde spionnen die op zoek gaan naar nazi's die na de Tweede Wereldoorlog naar Spanje zijn gevlucht.