Select | Tips voor binnen en buiten

Podium

Lodewijk Mortelmans is een van de belangrijkste Vlaamse componisten uit de 20ste eeuw. In 1920 ging zijn enige opera ‘De Kinderen der Zee’ in première. Die was geen succes. Onder leiding van muziekdirecteur Alain Altinoglu brengt De Munt nu twee keer een concertante en volledig herwerkte versie. De muziek van Mortelmans is schatplichtig aan de laat-romantiek met nogal wat invloeden van zijn grote voorbeeld Richard Wagner.