Select | Tips voor binnen en buiten

De Tijd selecteert elk weekend cultuurtips voor binnen en buiten.

EXPO

Orient Express | Train World, Schaarbeek

In het treinmuseum Train World in het station van Schaarbeek loopt tot 17 april ‘Orient Express’. De expo in het kader van Europalia is gewijd aan de avonturen van de mythische trein en aan zijn geestelijke vader, de Luikenaar Georges Nagelmackers. In 1883 reed de Orient Express voor het eerst tussen Parijs en Constantinopel. Op de tentoonstelling zijn onder meer het koninklijke rijtuig van Leopold II en Albert I uit 1901 en een restauratierijtuig uit 1927 te zien.

Jacob Jordaens | Frans Hals Museum, tot 31 januari

De Antwerpse barokschilder Jacob Jordaens krijgt in het Frans Hals Museum in Haarlem zijn eerste Nederlandse expo. De pronkkamer uit zijn huis wordt gereconstrueerd.

Richard Long | M Leuven, tot 20 maart

De Britse kunstenaar Richard Long maakt al meer dan vijftig jaar wandelkunst. Van de artefacten die hij tegenkomt, maakt hij kunst.

André Kertész | Musée de la Photographie, tot 16 januari

André Kertész was in de jaren dertig een van de pioniers van de snaphots. Te zien in Charleroi.

Last night in Soho | trailer

Televisie

Alleen Elvis blijft bestaan | Zaterdag, Canvas, 22.10

Bij het Europees ruimtevaartagentschap ESA doet Angelique Van Ombergen onderzoek naar de effecten van een langdurig verblijf in de ruimte op de mens. Vanavond is ze down to earth in ‘Alleen Elvis blijft bestaan’.

Tegenlicht | Zondag, NPO2, 22.08 uur

Het proteoom is het geheel van alle eiwitten van een organisme. De wetenschap is zover dat ze het proteoom van het menselijk lichaam heeft ontrafeld. Dat is van groot belang voor de ontwikkeling van medicijnen. Het wetenschapsmagazine ‘Tegenlicht’ maakt een stand van zaken op.

Film

La civil

Een Mexicaanse moeder neemt het recht in eigen handen als haar tienerdochter wordt ontvoerd door drugskartels. Een indringend drama van de Belgische cineaste Teodora Ana Mihai.

Last Night in Soho

Een ode aan de Britse cultuur van de jaren zestig, en een waarschuwing voor blinde nostalgie. De hoofdfiguur is een modestudente die in haar dromen in het Soho van 1966 belandt.

Un monde