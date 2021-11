Select | Tips voor binnen en buiten

Televisie

Four Seasons in a Day | Zondag, 21.50 uur, Canvas

In deze internationaal gelauwerde documentaire portretteert de Vlaamse Annabel Verbeke de grens tussen Ierland en Noord-Ierland op een zucht van de brexit. Een ferry voert dagelijks passagiers over de Carlingford Lough, een adembenemend fjord dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland vormt. Terwijl de grens onzichtbaar voorbijschuift, brengt de korte overtocht uiteenlopende gevoelens aan de oppervlakte bij de overstekers.

Bioscoop

House of Gucci

Ridley Scott vat zowel de kitsch als de tragiek van de laatste decennia dat de familie Gucci de touwtjes van het gelijknamige modehuis in handen had. Met een sublieme Lady Gaga.

The Rescue

Herinnert u zich de Thaise voetballertjes die in 2018 klem raakten in een ondergrondse grot? Deze hallucinante documentaire toont dat de reddingsoperatie veel complexer was dan de wereld dacht.