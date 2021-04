Select: tips voor binnen en buiten

De Tijd selecteert elk weekend cultuurtips voor binnen en buiten.

Televisie

FC United - Maandag, 21.20 uur, Canvas

De driedelige documentairereeks ‘FC United’ onderzoekt het racisme en het gebrek aan diversiteit in het Belgische voetbal. Persoonlijke getuigenissen van prof- én amateurvoetballers tonen hoe ernstig het probleem is, zowel in het mannen- als het vrouwenvoetbal. Daarnaast gaat FC United in dialoog met beleidsmakers op zoek naar mogelijkheden om samen met de nieuwe generatie voetballers racisme en structurele ongelijkheid buitenspel te zetten. In de eerste aflevering komt onder meer Romelu Lukaku aan het woord.

David Bowie: Finding Fame - Zaterdag, 23 uur, BBC2

Muziekdocumentaire over de prille carrière van David Bowie. Zijn alter ego, Ziggy Stardust, maakte hem in 1972 beroemd. Maar de Bowie van de jaren 60 is veel minder bekend.

In the Face of Terror - Dinsdag, 22 uur, Canvas

Eerste aflevering van een driedelige reeks over de impact van het terrorisme op de samenleving. De moordaanslagen van IS staan centraal.

De lijst van Mengelber - Woensdag, 22.45 uur, NPO2

De Nederandse topdirigent Willem Mengelberg werd na WO II beschuldigd van collaboratie. Hij bleek later tientallen joden te hebben gered van deportatie. Streaming

The Mosquito Coast - Apple TV

De bekende roman van Paul Theroux over een eigengereide Amerikaanse uitvinder die aan de moderne wereld wil ontsnappen en naar Midden-Amerika trekt, krijgt een spannende update.

Nomadland - Disney+

De grote Oscar-winnaar is een melancholisch en innemend verhaal over Amerikanen die hun geregelde bestaan opgeven om moderne zwervers te worden.

Snow Angels - Mylum.tv

Sterke Deens-Zweedse serie die begint met de mysterieuze verdwijning van een pasgeboren kind. Maar het is vooral een pakkend sociaal drama.

EXPO

Groepsexpo - daisyverheyden.be, tot 16 mei, weekends

De juwelenontwerpster Daisy Verheyden ontvangt vanaf vrijdag in haar galerie in Antwerpen vier kunstenaars in de groepsexpo ‘A cage went in search of a bird’. Het gaat om Natasja Lefevre, Joke Devynck, Jan Marchand en Bart Luijten. Ze brengen fotografie, grafisch werk, schilderijen en sculpturen.

Thomas Houseago - KMSK Brussel, tot 1 augustus