Siegfried Bracke wordt voorzitter filmfonds

Siegfried Bracke is aangeduid als voorzitter van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Dat investeert overheidsgeld in Vlaamse films, tv-series en games.

De oud-Kamervoorzitter volgt Kenneth Taylor op, een Open VLD-burgemeester met een verleden als film- en tv-regisseur. De 68-jarige Bracke heeft geen ervaring in de filmsector. In het verleden was hij VRT-journalist. Als voorzitter heeft hij een controlefunctie. De dagelijkse leiding van het Vlaams Audiovisueel Fonds is sinds januari in handen van Koen Van Bockstal.

De volledige raad van bestuur van het filmfonds is vernieuwd. Behalve Bracke zijn zes andere bestuursleden aangeduid door de Vlaamse regering. Jef Elbers is daar niet bij. Het Vlaams Belang droeg de scenarist enkele weken geleden voor, maar de extreemrechtse partij trok Elbers kandidatuur in na omstreden uitspraken over homoseksuelen en transgenders. Dimitri Hoegaerts vervangt hem, een Vlaams Belang-gemeenteraadslid in Brasschaat.