'Sluiten Brusselse cultuurhuizen getuigt van totale incompetentie'

Peter De Caluwe, directeur van het Brusselse operahuis De Munt, reageert razend op de beslissing van de Brusselse regering om cultuurcentra te sluiten. 'Schandalig, dit is zonder enig overleg beslist, door een niveau dat niet eens bevoegd is voor ons.'

De Brusselse regering kondigde zaterdagmiddag een resem strengere maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Eén van de opvallende beslissingen was het totale dichtgooien van de Brusselse cultuur.

Voor Peter de Caluwe, directeur van De Munt, een absolute kaakslag. Het operahuis bracht vorige week nog een nieuwe productie in première, Die Tote Stadt. Door bijkomende maatregelen van het Overlegcomité tussen federale en regionale topministers vrijdag was het maximum publieksaantal voor voorstellingen al teruggebracht tot 200. Nu gaat alles helemaal dicht.

Schaamlap

De Caluwé begrijpt er niets van. 'Ik had al een eerste reactie gepost op Facebook, maar mijn tweede reactie blijft dezelfde', zegt hij aan de telefoon. 'Ik ben zelfs nog kwader. Het is een schandalige blijk van totale incompetentie, een overreactie van een beleidsniveau dat zelf eerst maandenlang niets of veel te weinig heeft gedaan en mee verantwoordelijk is voor de situatie waarin we beland zijn. Deze beslissing is een schaamlap. Dus uiteraard heb ik kritiek op het totale gebrek aan visie en gebrek aan crisismanagement.'

Hij windt zich vooral op over het feit dat er geen enkel overleg werd gepleegd. 'Met de stad Brussel en burgemeester Close spreken we geregeld, dat contact verloopt goed. Ook met de federale crisiscel. Maar met de Brusselse regering hebben we nog nooit gesproken. Ze zijn ook totaal niet bevoegd voor ons. En toch moeten we dit ondergaan. We kunnen niets doen.'

Motivatie

De Caluwe overlegt intussen intens met zijn collega's Paul Dujardin van kunstencentrum Bozar en Hans Waege van het Belgian National Orchestra (BNO), alledrie federale cultuurinstellingen. 'Ook zij reageren zeer ontstemd', zegt hij. 'En uiteraard gaan we in gesprek gaan over compenserende maatregelen.'

Ik voorzie een verlenging van de maatregelen na 19 november. Peter De Caluwe Directeur De Munt

De verplichte sluiting geldt tot 19 november. 'Maar ik voorzie zeker een verlenging', schat De Caluwe. Dat zal zijn sporen nalaten. 'In inkomsten uiteraard. We hebben er alles aan gedaan om in deze omstandigheden te blijven doen waar we voor zijn: cultuur aanbieden. We hebben geïnvesteerd in een coronaproof productie, de muzikanten hebben geoefend, de kosten zijn gemaakt. Maar een minstens even groot probleem is de motivatie van onze medewerkers, aan wie ik nu moet zeggen dat ze niet meer moeten komen.'

De Munt telt, inclusief freelancers, 450 medewerkers.

'Begrijp me niet verkeerd, ik minimaliseer de ernst van de situatie totaal niet', voegt hij eraan toe. 'Maar we hebben met de cultuursector protocollen gemaakt die in alle codes - geel, oranje, rood - gelden. We konden makkelijk schuiven. En dan dit.'