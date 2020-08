Sociale media kleuren oranje voor event- en cultuursector

Artiesten en medewerkers uit de cultuur- en eventsector pasten maandag op Facebook en Instagram in groten getale hun profielfoto aan met een oranje Sound Of Silence-kruis. Hun boodschap aan de politiek: ‘Het geluid dooft uit.’

Sound of Silence is een initiatief van acht toeleveranciers uit de audiovisuele sector. Ze vragen politieke aandacht voor de event- en cultuursector in ons land. Volgens de Belgian Event Federation zagen sinds het begin van de lockdown in maart zo’n 3.000 bedrijven uit de evenementenwereld hun inkomsten met 90 procent dalen. Door de coronacrisis zijn de jobs van tienduizenden mensen in gevaar.