Socialisten bereid kunstencentrum Vooruit naam te laten behouden

De beweging Vooruit is bereid de dading die ze sloot met het gelijknamige Gentse kunstencentrum te ontbinden.

Op de agenda staat deze week een nieuw overleg tussen de politieke beweging en het kunstencentrum. Dat overleg zou gaan over de dading die ze sloten na de naamsverandering van de politieke partij sp.a naar Vooruit. Dat schrijft De Morgen maandag.

In de geheime deal zou zijn afgesproken dat het kunstencentrum Vooruit afstand doet van zijn voormalige naam in ruil voor een financiƫle compensatie. Vooralsnog is onduidelijk hoe groot het bedrag is en welke afspraken nog gemaakt zijn. Met dat geld zou het kunstencentrum de kosten van de rebranding kunnen betalen. Het kunstencentrum wilde per se van naam veranderen nadat voorzitter Conner Rousseau enkele maanden geleden bekendgemaakt had dat hij zijn partij zou omdopen van sp.a tot Vooruit.

Vorige week ontstond heel wat ophef over de twee mogelijke nieuwe namen voor het kunstencentrum. Dat had twee namen naar voren geschoven in een poll: Pallas of Volxus. Tot ongenoegen van heel wat Gentenaars, die aangaven meer brood te zien in het behoud van de naam 'Vooruit', desnoods geschreven als 'De Vooruit'.