Sophie Lauwers voorgedragen als directeur Bozar

Sophie Lauwers volgt Paul Dujardin op aan het hoofd van het grootste kunstencentrum van ons land. Dujardin was in februari dit jaar aan de kant geschoven als ceo. Met Lauwers kiest Bozar voor een kandidaat die het huis goed kent. Ze werkt al sinds 2002 voor de culturele instelling, de laatste tien jaar als directeur tentoonstellingen.

'Sophie Lauwers heeft alle kwaliteiten die nodig zijn om haar nieuwe missie uit te voeren’, schrijft Bozar-voorzitter Isabelle Mazzara in een interne mail aan het personeel die De Tijd kon inkijken. ‘Dankzij haar functie als directeur tentoonstellingen kent ze Bozar zeer goed, waardoor ze een goede analyse kan maken van de huidige situatie, maar ook (opnieuw) een sterke visie kan voorstellen voor de instelling in al haar specificiteit. Een visie waarin het artistieke centraal staat.’

De voordracht zal binnenkort ter goedkeuring aan de ministerraad worden voorgelegd. Maar dat lijkt een formaliteit. Bevoegd minister van federale culturele instellingen Sophie Wilmès (MR) noemt de benoeming in de email ‘een grote vernieuwing van Bozar. Er is een nieuwe raad van bestuur, er zijn nieuwe mensen bijgekomen, er is diversiteit in de profielen en een goed evenwicht tussen vrouwen en mannen.’