Soullegende Aretha Franklin overleden

Aretha Franklin geldt als een van de grootste zangeressen aller tijden. Ze sukkelde al jaren met haar gezondheid. Ze werd 76 jaar.

Het nieuws werd door haar agent meegedeeld aan persagentschap AP. Ze is thuis in Detroit gestorven.

Vorig jaar kondigde Aretha Franklin aan met pensioen te gaan en alleen nog op specifieke gelegenheden op te treden. Zo zong ze in november nog op een benefietconcert voor de Elton John Aids Foundation. Dit jaar zegde de soullegende meerdere concerten af nadat haar dokter rust had bevolen.

De Queen of Soul, zoals sinds de jaren 60 haar bijnaam luidde, werd op 25 maart 1942 geboren in Memphis, in het zuiden van de VS. Als kind zong ze met haar twee zussen in de baptistenkerk waar haar vader dominee was. Haar eerste plaatopnames maakte ze toen ze 14 jaar was.

Ze werd door de bekende muziekproducer John Hammond ontdekt en sloot een contract met Columbia Records. Begin jaren zestig maakte ze een paar liedjes die populair werden, onder andere ‘Rock-a-bye Your Baby with a Dixie Melody’.

Een televisieopname uit 1964: ''Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody'

Na haar vertrek bij Columbia Records sloot Franklin een contract met Atlantic Records. Haar producer was Jerry Wexler, met wie ze een paar zeer invloedrijke R&B-opnames maakte, zoals ‘I Never Loved a Man (The Way I Love You)’. Qua stijl sloten die opnames dichter aan bij de soulmuziek dan haar eerdere werk. Tegen het eind van de jaren zestig was ze zo beroemd dat ze als een rolmodel voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap werd gezien.

Eleanor

Aretha Franklin had veel top 10-hits, waaronder covers van andere beroemdheden, zoals The Beatles (‘Eleanor Rigby’), The Band (‘The Weight’) en Simon & Garfunkel (‘Bridge Over Troubled Water’). Andere belangrijke hits waren ‘Chain of Fools’, ‘You Make me Feel Like a Natural Woman’, ‘Think’, ‘Baby I Love You’, ‘The House That Jack Built’, ‘I Say a Little Prayer’ en ‘Respect’.

Tranen bij Barack en Michelle Obama tijdens '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' in 2015.

Begin jaren tachtig leek haar carrière voorbij, tot ze een cover maakte van de Doobie Brothers-hit ‘What a Fool Believes’. Kort nadien was ze te bewonderen in de klassieke John Belushi-muziekfilm ‘The Blues Brothers’. In 1987 scoorde ze een monsterhit met ‘I Knew You Were Waiting (for Me)’, een duet met George Michael. In 1994 zong ze nog ‘A Deeper Love’ voor de bioscoopfilm ‘Sister Act’.

Met George Michael in 1987: 'I Knew You Were Waiting (For Me)'

Op 3 januari 1987 kreeg Aretha Franklin als eerste vrouw een plaats in de Rock and Roll Hall of Fame. In 1999 ontving ze de hoogste Amerikaanse kunstonderscheiding, de National Medal of Arts. Franklin zong in 2009 ‘My Country, 'Tis of Thee’ tijdens de inauguratie van president Barack Obama.