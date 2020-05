Steunpakket van 8,4 miljoen voor cultuur in Brussel

Veel cultuurwerkers zitten in een zeer precaire situatie. Niet alleen kunnen ze geen prestaties uitoefenen, ze hebben ook alleen onder beperkte voorwaarden recht op tijdelijke werkloosheid. De prestaties worden in het beste geval uitgesteld en in het slechtste geannuleerd, wat leidt tot groot loonverlies.

Voor organisaties is in een eenmalige premie van 2.000 euro voorzien. Die is bestemd voor alle getroffen Brusselse culturele en creatieve organisaties, zowel in de profit- als in de non-profitsector.