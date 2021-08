Strijdbaarheid verpakt in verfijnde verhaalkunst

De Brits-Portugese kunstenares Paula Rego combineert verhaalkunst met oprechte verontwaardiging. Museum De Reede in Antwerpen toont haar grafisch werk in de expo ‘Power Games’.

Portugal hield in 1998 een referendum over de versoepeling van de abortuswetgeving. Het voorstel haalde het niet. Dat maakte Paula Rego, die toen al lang in Engeland woonde, zo woedend dat ze aan een serie etsen over abortus begon. ‘Ik werd boos omdat ik het allemaal in Portugal had gezien. Het lijden dat maar doorging toen abortus volledig illegaal was. Het was verbijsterend’, laat ze in de cataloog van de expo ‘Power Games’ optekenen.

Rego wist wat abortus voor vrouwen betekent. Ze onderging er zelf enkele. Het knappe aan de etsen - ze behoren tot de vaste collectie van Museum De Reede - is de manier waarop Rego op het gezicht van de vrouwen focust. Je ziet geen bloed, je ziet geen dokter, je ziet geen ziekenhuis. Je ziet de eenzaamheid van een illegale abortus. De abortustekeningen zijn illustratief voor Rego’s kunstpraktijk. Ze combineert maatschappelijke verontwaardiging met artistieke verfijning en schoonheid.

De politieke strijdbaarheid zit in Rego’s genen. Toen ze in 1935 werd geboren, was Portugal al drie jaar een dictatuur onder het bewind van António de Oliveira Salazar. Hij zou tot 1968 aan de macht blijven. Rego’s vader, een welstellende CEO van een ingenieursbureau, was een antifascist. In het geheim drukte hij antiregeringspamfletten. De man was ook een groot anglofiel en kunstminnaar. Hij stuurde zijn dochter op haar 16de naar Londen om kunst te studeren.

Zo belandde Rego op de Slade School of Fine Art in Londen. Ze deelde er de schoolbanken met onder anderen David Hockney en Frank Auerbach, twee van de grootste naoorlogse Britse kunstenaars. Ze ontmoette tijdens haar studies haar latere echtgenoot Victor Willing, ook een kunstenaar.

In elkaars verlengde

Rego, met haar gezin pendelend tussen Engeland en Portugal, groeide de voorbije vijftig jaar uit tot een van de boegbeelden van wat de School of London wordt genoemd. Het gaat stuk voor stuk om topkunstenaars die zich niet lieten verleiden tot de abstracte kunst die in de Verenigde Staten furore maakte. Ze zwoeren bij figuratie, maar dan op een hedendaagse manier. Denk aan Lucian Freud en Francis Bacon.

Rego, intussen 86, wisselt in haar praktijk pastelschilderijen af met grafisch werk. Vaak liggen ze in het verlengde van elkaar. Wat eerst een ets was, werd later een schilderij. Of omgekeerd. Met ‘Power Games’ krijg je een volwaardig inzicht in het oeuvre van Rego. De tentoonstelling is opgebouwd aan de hand van reeksen die de kunstenares de voorbije decennia maakte. Ze werkt vaak rond een bepaald thema en creëert daarin verschillende etsen en litho’s die een heel verhaal vertellen.

Rego in vier thema’s

Jane Eyre

Schermvullende weergave ©Paula Rego

Paula Rego laat zich graag inspireren door het literaire en het artistieke verleden. Ze koestert de traditie - het werk van de Spaanse kunstenaar Francisco Goya sluimert vaak door - en voegt een persoonlijke touch toe. In 2002 maakte ze een reeks die is gebaseerd op ‘Jane Eyre’. Rego raakte in de ban van het boek van Charlotte Brontë na het lezen van ‘Wild Sargasso Sea’ van Jean Rhys. Die schreef op basis van ‘Jane Eyre’ een nieuw boek met dezelfde personages. Zijn werkwijze was voor Rego herkenbaar. Ze houdt ervan bestaande kunstwerken te herinterpreteren. Op de expo ‘Power Games’ in De Reede is de ingekleurde triptiek ‘Getting Ready for the Ball’ een goed voorbeeld. Compositorisch lijkt het op het 17de-eeuwse schilderij ‘Las Meninas’ van de Spaanse barokschilder Diego Velázquez. Maar Rego bevolkt ze met de personages uit beide boeken. De litho heeft iets naargeestigs. Niemand lijkt gelukkig en Rego schept een sfeer van dreiging. Alsof ze al weet dat het bal op een fiasco gaat uitdraaien.

Peter Pan

Schermvullende weergave ©Paula Rego

In het grootste deel van Rego’s oeuvre schuilen persoonlijke ervaringen. Bij ‘Peter Pan’ uit 1992 was dat minder het geval. Rego was geboeid door het verhaal, goed voor 25 litho’s. De Reede toont er drie, samen met twee etsplaten. Rego’s Peter Pan lijkt in niets op het vrolijke kereltje uit de Disney-klassieker uit 1953. En haar kapitein Hook lijkt vooral een oude man, die niet weet wat hij met zijn haakhand aan moet. De mooiste litho is ‘The Neverland’, waar ze bijna breugeliaans het sprookjesland schetst waar het verhaal zich afspeelt.

After Hogarth

Schermvullende weergave ©Paula Rego

Toen de Londense National Gallery in 2000 aan 24 kunstenaars vroeg nieuw werk te maken op basis van oude kunstwerken, moest Rego niet lang nadenken. Ze koos voor ‘Marriage-à-la mode’, een reeks die de Engelse schilder William Hogarth tussen 1743 en 1745 maakte. Hogarth was een satiricus die heel verhalend schilderde of tekende, net als Rego. Bovendien was hij een befaamd etser. In ‘Marriage-à-la mode’ hekelde hij het gearrangeerde huwelijk in de hogere kringen van de 18de eeuw. Rego borduurde daarop voort. Net als in de meeste van haar kunstwerken beeldt ze de vrouwen af als leidende figuren. Dat is ook zo in ‘After Hogarth I’, te zien in Museum De Reede. De centrale vrouw draagt haar dode man - zo lijkt hij toch - als een piëta op haar schoot. Maar aan haar gelaatsuitdrukking te zien lijkt ze niet echt in rouwstemming.

Prins varken

Schermvullende weergave ©Paula Rego

Voor de zesdelige reeks ‘Prince Pig’ liet Rego zich inspireren door het Italiaanse 16de-eeuwse sprookjesboek ‘Le Piacevoli Notti’ van Giovanni Francesco Straparola. ‘De gelaarsde kat’ staat erin, en dus ook ‘Prins varken’. Het is een klassiek verhaal over een onvruchtbare koningin die dankzij de hulp van feeën toch bevalt, helaas van een varken. Het koninklijke varken wordt voorgesteld aan drie bloedmooie zussen. De oudste trouwt en is van plan het varken meteen te doden, maar ze sterft zelf. De tweede zus overkomt hetzelfde. De derde denkt: ik ga gewoon lief zijn voor het varken, waarna het prompt in een knappe prins verandert. Eind goed, al goed. Ook bij Rego, die met de ingehouden seksualiteit tussen varken en vrouw een bijzondere wereld oproept.