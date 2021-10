Tanzaniaanse schrijver wint Nobelprijs voor Literatuur

De Tanzaniaanse schrijver Abdulrazak Gurnah heeft de Nobelprijs voor Literatuur gewonnen. Dat heeft de Zweedse Academie bekendgemaakt in Stockholm.

Abdulrazak Gurnah krijgt de hoogste literaire onderscheiding voor zijn 'compromisloze penetratie van de effecten van kolonialisme en het lot van vluchtelingen', aldus het Nobelcomité. De bekendste werken van de 73-jarige romanschrijver zijn 'Paradise' (1994) en 'By the Sea' (2001).

2020: Louise Glück (VS)

2016: Bob Dylan (VS)

Gurnah is nog maar de tweede zwarte Afrikaan die de onderscheiding krijgt. De Nigeriaan Wole Soyinka won hem in 1986. Het is 120 jaar geleden dat de eerste Nobelprijs voor Literatuur naar een Franse dichter ging, Sully Prudhomme. Sindsdien won een Franse schrijver 14 keer. Afgelopen jaar ging de prijs naar een relatief onbekende Amerikaanse dichteres, Louise Glück.