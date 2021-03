Taylor Swift en Beyoncé schrijven Grammy-geschiedenis

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift is de eerste vrouw die drie keer won in de hoofdcategorie 'album van het jaar'. Beyoncé won vier Grammy's en brengt haar totaal op 28, een absoluut record.

Taylor Swift (31) kreeg de 'album of the year'-award voor haar album 'folklore', dat vorig jaar uit het niets verscheen en waarvoor ze samenwerkte met Bon Iver en leden van The National.

Die prijs won ze eerder ook voor haar albums 'Fearless' en '1989'. Als eerste vrouwelijke artiest die de prijs drie keer won, komt Swift in het gezelschap van Paul Simon, Frank Sinatra en Stevie Wonder.

De Grammy voor 'nummer van het jaar' ging naar de Amerikaanse zangeres H.E.R. voor haar protestlied 'I Can't Breathe'. Dat werd uitgebracht in de nasleep van de protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd vorige lente en roept op een einde te maken aan rassendiscriminatie en politiegeweld. Dua Lipa won 'beste plaat van een popartiest' voor 'Future Nostalgia'. Billie Eilish viel ook in de prijzen met haar nummer 'Everything I Wanted'. Ook de award 'Beste alternatieve album' ging naar een vrouw: Fiona Apple met 'Fetch the Bolt Cutters'.