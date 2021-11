The Beatles bleven lol maken tot het einde

Een documentaire van ‘The Lord of the Rings’-regisseur Peter Jackson over de opnames van ‘Let It Be’ corrigeert het naargeestige beeld van de break-up van The Beatles. Ze jammen en dollen met elkaar, in plaats van ruziënd over de straatstenen te rollen.

‘Let It Be’, met naast het vermaarde titelnummer ook de wereldhit ‘Get Back’, was in mei 1970 de allerlaatste langspeler van The Beatles. De bandleden waren op dat moment hun eigen weg gegaan. Tijdens de opnames in januari 1969 zaten de onderlinge relaties al flink strop. Althans, zo wil de geschiedschrijving, vastgelegd met woorden in talloze Beatles-boeken en beelden van het vermoeiende maakproces in de beroemde film ‘Let It Be’. Dat was een naargeestig tijdsdocument van een band die kapotging aan onderlinge spanningen. John Lennon en Paul McCartney zaten met hun hoofd bij de nieuwe vrouwen in hun leven, George Harrison bij zijn nieuwe vrienden van de harekrisjnabeweging.

Het beeldmateriaal van de ‘Let It Be’-opnames, zestig uur in totaal, verdween in 1970 in de kluizen van Beatles-firma Apple. Toen Peter Jackson de tapes een paar jaar geleden met toestemming van McCartney en Ringo Starr herbekeek, schrok de regisseur van ‘The Lord of The Rings’ en ‘The Hobbit’ zich een hoedje. Hij trof helemaal geen verzuurde hippies aan die elkaar naar het leven stonden. Over het algemeen was de sfeer tijdens de opnames heel positief.

De trailer van de documentaire 'The Beatles: get back'.

De Nieuw-Zeelandse regisseur kleurde de beelden in en stelde uit de 60 uur beeldmateriaal een documentaire samen. Die duurt bijna acht uur, gecompartimenteerd in drie afleveringen van 2 à 3 uur. Dat is lang, maar het stoort niet omdat je je als kijker deelgenoot voelt van iets unieks. Eindelijk zie je in een film hoe The Beatles echt waren - en niet zoals de imagoconstructies ‘Help’ of ‘A hard day’s night’ je wilden doen geloven.

De bandleden jammen, dansen en dollen met elkaar zoals in hun allerbeste dagen. En wij zijn daar bevoorrechte getuigen van.

In het begin gaat het er nog wat onwennig aan toe. Lennon is zijn sarcastische zelve, het gezicht van Ringo Starr staat geregeld op onweer, maar tot zware uitbarstingen komt het nooit. Zelfs niet omdat Yoko Ono, als een soort olifant in de kamer, de hele tijd in de studio rondhangt. De discussie tussen McCartney en Harrison, die leidde tot het beruchte moment waarop de gitarist de studio uitwandelde, zit in de film, maar is eigenlijk een voetnoot.

Als de groep van de Twickenham-studio in Zuid-Londen naar de kelder van Apple verhuist, wordt de sfeer zelfs opperbest. De bandleden jammen, dansen en dollen met elkaar zoals in hun allerbeste dagen. Behalve het bijna integrale concert waarmee de ‘Let It Be’-sessies op een onvergetelijke manier eindigden op het dak van Apple bevat de documentaire ook songs van het later dat jaar gemaakte ‘Abbey Road’. Iedereen blij.