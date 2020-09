Theaterdirecteur en intendant Frie Leysen overleden...

Frie Leysen, de oprichtster van het Kunstenfestivaldesarts in Brussel en daarvoor directeur van het kunstencentrum deSingel in Antwerpen, is overleden. Ze werd 70.

Frie Leysen, die in Hasselt werd geboren, was in 1980 de eerste directeur van deSingel in Antwerpen. Onder haar leiding groeide deSingel uit tot een internationaal vermaard kunstencentrum. Elf jaar later gaf ze de fakkel door aan Jerry Aerts, die onlangs afzwaaide.

In 1994 richtte Leysen samen met Guido Minne het tweetalige Kunstenfestivaldesarts op in Brussel. Ook dat festival werd een belangrijk evenement voor Belgische en internationale podiumkunsten. Leysen was 'maar' 55 jaar toen ze uit Brussel vertrok. 'Een organisatie mag niet oud worden met haar directeur', zei ze bij haar afscheid in De Tijd. Tot verbazing van velen koos ze voor een klein theaterproject in de Arabische wereld.

Later zou ze zich ook in Nederland, Duitsland (Theater der Welt, Berliner Festspiele), Oostenrijk en Zuid-Korea op grote internationale kunstevenementen storten, als intendant of adviseur. In 2014 had ze de leiding over het theatergedeelte van het prestigieuze cultuurfestival Wiener Festwochen. Dat jaar kreeg ze ook de Erasmusprijs, een belangrijke Nederlandse cultuurprijs. Tegen het protocol in richtte ze haar speech rechtstreeks tot koning Willem Alexander, koningin Maxima en koningin-moeder Beatrix. Ongezouten zei ze dat hun land een plek was waar cultuur nauwelijks nog kon ademen. De Nederlandse cultuurwereld werd op dat ogenblik getroffen door forse besparingen.

In 2004 kreeg Leysen de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste. De jury kenschetste haar als 'een van de kranigste vrouwen uit het culturele landschap, met een legendarische durf en doorzettingsvermogen'.

Leysen was barones en eredoctor aan de VUB. Ze was de tweelingzus van de acteur Johan Leysen. Hun vader Bert Leysen was de eerste programmadirecteur televisie van de openbare omroep.