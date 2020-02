Theaterregisseur Milo Rau krijgt eredoctoraat UGent

Het eredoctoraat voor Milo Rau (42) komt er op voorspraak van rector Rik Van de Walle. 'Zijn werk mag dan vaak als controversieel beschouwd worden, Milo Rau streeft meer na dan dat. Hij zet zijn publiek aan buiten de gebaande paden te treden en vastgeroeste zekerheden los te laten, en probeert over uiteenlopende en universele thema’s een maatschappelijk debat los te weken en ruimte voor verandering te creëren', zegt Van de Walle.



De Gentse rector was erg onder de indruk van het stuk 'La reprise', een intens toneelstuk in zijn regie over een homomoord in Luik. 'Vanaf dat stuk was ik ervan overtuigd dat we hem ooit een eredoctoraat moesten geven. Iedereen die ik erover aansprak, was dat idee genegen en dus ging het een pak sneller dan verwacht.'