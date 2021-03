Tien Oscarnominaties voor 'Mank', Belgische kortfilm niet geselecteerd

De zwart-witfilm 'Mank' van David Fincher leidt de Oscardans met tien nominaties. De jonge Antwerpse regisseur Anthony Nti is niet geselecteerd met zijn kortfilm 'Da Yie'.

De niet-selectie van 'Da Yie' is een verrassing. De kortfilm over twee kinderen die in Ghana door een vreemdeling op sleeptouw worden genomen won de voorbije twee jaar talloze onderscheidingen. De prijzenslag van Anthony Nti, een Ghanees die sinds zijn tiende in België woont, begon op het Kortfilmfestival van Leuven en bereikte een hoogtepunt met de verkiezing tot beste film in Clermont-Ferrand, op het belangrijkste en grootste kortfilmfestival ter wereld. Een troost voor de 28-jarige Antwerpse regisseur: de Spaanse grootmeester Pedro Almodóvar grijpt ook naast een nominatie, voor zijn kortfilm 'The Human Voice'.

De Netflix-film 'Mank' van David Fincher heeft de meeste nominaties binnengehaald: tien tegenover zes op de Golden Globes, waar 'Mank' met lege handen achterbleef. ‘Mank’ is het verhaal van de kleurrijke New Yorkse schrijver Herman Mankiewicz en zijn wederwaardigheden in het Hollywood van de jaren 30 en 40. In die periode schreef hij het scenario van ‘Citizen Kane’, een van de beste films aller tijden. Hoofdrolspeler Gary Oldman is geselecteerd in de categorie beste acteur.

In de categorie beste film neemt 'Mank' het op tegen acht andere titels, waaronder 'Nomadland', 'The Father', 'Judas and the Black Messiah' en 'The Trail of the Chicago 7'. Die films halen elk ook vijf andere nominaties binnen.

Belgen in het buitenland

De categorie beste buitenlandse film krijgt een Belgisch tintje. Acteur Johan Heldenbergh speelt een bijrol in 'Quo vadis, Aida', een Hongaarse film over de Val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan 7.000 moslimjongens en -mannen het leven.

De trailer van 'The Man Who Sold His Skin': met naast Koen De Bouw ook Monica Bellucci (rechts).

In de Tunesische film 'The Man Who Sold His Skin' speelt Koen De Bouw een van de hoofdrollen. Ook Monica Bellucci is te zien in de film. In het drama vlucht een jonge Syriër naar Libanon. Om naar Europa te kunnen reizen en met de liefde van zijn leven samen te zijn accepteert hij zijn rug te laten tatoeëren door een van de meeste besproken hedendaagse kunstenaars ter wereld, gespeeld door De Bouw.

De film is geïnspireerd op een kunstwerk van Wim Delvoye, die een kleine rol heeft. Delvoye exposeerde ooit een getatoeëerde man die werd verkocht als kunstwerk. Er werden ook enkele scènes gedraaid in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van België toen Delvoye daar in 2019 een retrospectieve had.