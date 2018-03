Topoverleg moet onrust over restauratie Lam Gods wegnemen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois en minister van Cultuur Sven Gatz roepen een topoverleg samen om de onrust over de behandeling van het Lam Gods in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) weg te nemen.

Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck is een absoluut Vlaams topstuk uit de 15de eeuw en is ook beschermd via het Topstukkendecreet en het Onroerend Erfgoeddecreet. Sinds 2012 worden de panelen van het Lam Gods gerestaureerd in het MSK in Gent. De restauratie gebeurt door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK).

Wij aanvaarden geen enkele onzorgvuldigheid. Geert Bourgeois Minister-president

Maar dat KIK is bezorgd over de manier waarop het MSK het iconische werk behandelt. De krant De Standaard citeert uit de brief: 'Ik betreur het gebrek aan een veiligheidsprotocol met duidelijke scenario's voor de veiligheid van personeel, bezoekers en bovenal van de kunstwerken', staat in de brief.

Het KIK komt terug op een probleem met de luchtbevochtigers, dat al in december aangekaart is, en dat nog steeds niet is opgelost. De instelling spreekt van een bruuske daling van de luchtvochtigheid tot 40 procent. Volgens het KIK is dat 'zorgwekkend voor het behoud van het Lam Gods'.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) zijn gealarmeerd en roepen een topoverleg samen. 'Om de onrust die vandaag hangt rond de restauratie uit de weg te ruimen, roepen we alle betrokken partijen rond de tafel: het KIK, het MSK, de stad Gent als inrichtende macht van het MSK, de kerkfabriek als eigenaar van het retabel en de Topstukkenraad.'

Onzorgvuldig

Schermvullende weergave ©Emy Elleboog

Bourgeois: 'Het Lam Gods is een van Vlaanderens meest iconische toperfgoedstukken, zowel in het binnen- als het buitenland. Vlaanderen betoelaagt dan ook 80 procent van de restauratiekosten, zodat tal van generaties na ons blijvend kunnen genieten van dit Vlaamse meesterwerk. Het zou dan ook ontoelaatbaar zijn dat omgevingsfactoren de restauratie van deze erfgoedparel bedreigen.' Volgens Bourgeois mag dit soort erfgoed 'niet bedreigd worden. We zullen dan ook geen enkele onzorgvuldigheid aanvaarden', klinkt het scherp.