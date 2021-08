Twee oudjes in een snoepwinkel vol Beatles-songs

De Amerikaanse muziekproducer Rick Rubin vroeg Paul McCartney de kleren van het lijf over zijn kolossale repertoire voor 'McCartney 3, 2, 1'. De kracht van de documentaire zit in de kinderlijke eenvoud en het olifantengeheugen van de Beatles-legende.

Als Rick Rubin enkele knoppen van het mengpaneel dichtschuift om de vocals van ‘Back In The U.S.S.R.’ te isoleren, slaat Paul McCartney ritmisch met de handen op zijn heupen. De Amerikaanse muziekproducer volgt spontaan zijn voorbeeld. Voor ze het in de gaten hebben, staan de twee oudjes sardonisch het refrein van de Beatles-klassieker mee te brullen.

En u ook, wedden? De zesdelige muziekdocumentaire ‘McCartney 3, 2, 1’, waarin Paul McCartney (79) zijn creatieve geheimen prijsgeeft, staat bol van dit soort schattige, gelukzalige momenten.

The Beatles zijn met voorsprong de meest gedocumenteerde popgroep in de muziekgeschiedenis. Honderden boeken en documentaires zijn geschreven en gemaakt over hoe de band vanuit de industriestad Liverpool de popmuziek innoveerde, hoe de Fab Four aan zijn eind kwam of hoe McCartney en zijn medesongschrijver John Lennon (1940-1980) zich tot elkaar verhielden. Maar pas als je het ‘Macca’ zelf aan een even grote muzikale wijsneus als hem hoort vertellen, dringt het monumentale van zijn nalatenschap door.

Rubin isoleert drumritmes en zang- en baslijnen en laat het geheugen van de 79-jarige McCartney op de onderdelen los. Die blijkt over een olifantengeheugen te beschikken. Geen Wikipediaweetje kan daartegenop.

Als muziekproducer huldigt Rick Rubin (58) nu al bijna vier decennia het principe ‘minder is meer’. Dat is ook het concept van deze film. De twee trokken zich terug in een muziekstudio met opnamemateriaal van The Beatles en McCartneys latere band Wings en een handvol muziekinstrumenten. Terwijl ze over de opnametafel staan gebogen of Rubin in kleermakerszit voor een gitaar- of basspelende McCartney zit, vraagt de producer hem de kleren van het lijf.

Wees niet bang, Rubin verliest zich niet in melomanentaal. Hij zit er als fan en muziekliefhebber en beseft dat er camera’s meekijken. Meerdere camera’s met lange lenzen volgen de actie, die in glanzend zwart-wit is gefilmd. Het maakt de setting heerlijk huiselijk, alsof je naar een woonkamerconcert van twee opa’s zit te kijken. Hier en daar wordt het interview onderbroken door archiefbeelden. Daar zitten nooit vertoonde beelden bij uit 'Abbey Road'-opnames.

Collectieve geheugen

De muziek van The Beatles behoort dermate tot het collectieve geheugen dat we hun hits niet meer kunnen zien als losstaande onderdelen. Terwijl het net de absolute sterkte van alle vier de leden was dat ze vrijelijk op elkaars inbreng reageerden. In de studio waren er geen ego’s en telde alleen het allerbeste voor de song.

In ‘Penny Lane’ is op een bepaald moment een piccolotrompet te horen, de kleinste van de trompetfamilie. Macca vertelt hoe hij de studio binnenkwam de ochtend nadat hij de Brandenburgse concerten van Johann Sebastian Bach op tv had gezien. Tegenover producer George Martin sprak hij zijn bewondering uit voor de muzikant die er de piccolotrompet bespeelde. Martin kende hem. ‘We just booked him’, zegt McCartney.

De anekdote over die sessie zegt alles over de verborgen vrijheidsstrijder die McCartney was als muzikant en bandleider. Hij kreeg de klassiek geschoolde trompettist zo ver noten te spelen die eigenlijk niet voor het instrument bestemd waren. Bach was trouwens een grote inspiratiebron voor de Fab Four: ‘Omdat zijn muziek het dichtst in de buurt kwam van wat wij deden. Wij zetten er gewoon een beat onder.’

Paul McCartney legt aan Rick Rubin uit hoe 'A Day in the Life' tot stand kwam.

De grootste levende songschrijver in de pophistorie is ook niet te beroerd om met bloemen naar tijdgenoten te gooien. The Everly Brothers, de Beach Boys, Little Richard en later Fela Kuti: zonder hen was er weinig van hem geworden, bekent Macca. Van Roy Orbison leerde hij dat een song altijd een kenmerkend einde moet hebben, ‘zodat de mensen wel moeten klappen’.

De Brit vertelt het allemaal met veel gevoel voor humor en zelfrelativering. Gitaar spelen kon hij helemaal niet zo goed, vond hij zelf. Repeteren deden The Beatles niet graag. En waarom ze al die catchy popliedjes schreven? Simpel: ‘Niet omdat we wilden dat ze memorabel waren, maar omdat we ze zelf konden onthouden.’

Nog altijd verwonderd

Hoewel hij van het begin wist dat The Beatles anders waren, zien en horen we een man die op zijn gezegende leeftijd nog altijd verwonderd is over waartoe hij als twintiger in staat was. Op het einde van de eerste aflevering isoleert Rick Rubin de baslijn van ‘While My Guitar Gently Weeps’. ‘Ik heb nog nooit zo’n baslijn gehoord. Het is bijna alsof twee nummers tegelijk spelen’, zegt hij. Waarop McCartney zegt, oprecht stomverbaasd en kinderlijk trots op het compliment: ‘Nu je me dwingt er nog eens goed naar te luisteren: ik ook niet.’

McCartney en Rubin gedragen zich tussen al dat klassieke songmateriaal als twee begerige kinderen in een snoepwinkel. Alsof dat nog niet genoeg is, zegt Sir Paul out of the blue: ‘Dat is wat ik leuk vind aan het leven, dat er altijd de volgende little song is waar je aan kan denken.’ Je ziet de producer uit zijn hand eten. Dat doen we allemaal.

‘McCartney 3, 2, 1’ verschijnt op woensdag 25 augustus op Disney+