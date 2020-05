Uitgeverij Pelckmans gaat verder zonder Polis

'De coronacrisis noopt ons versneld en maximaal in te zetten op de ontwikkeling van de digitale initiatieven in onze educatieve tak, om zo leerkrachten en leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen', zegt CEO Thom Pelckmans van de nummer twee in Vlaanderen na Lannoo. 'Anderzijds zien we dat onze algemene uitgaven zwaar leiden onder de langdurige sluiting van de boekhandels. In een marktsegment dat sowieso al jaren krimpt, is dat niet evident. We denken dat we efficiënter kunnen werken met één sterk merk. Dat creëert duidelijkheid en herkenbaarheid.'