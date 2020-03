Vader van Asterix en Obelix overleden

Albert Uderzo in maart 2015 in Parijs. Hij was al een tijdje ziek.

Albert Uderzo, een van de twee geestelijke vaders van de stripreeks Asterix, is gisteren op 92-jarige leeftijd overleden. Hij ontwikkelde de stripserie samen met scenarioschrijver René Goscinny, die in 1977 overleed.

'Albert Uderzo stierf in zijn slaap in zijn huis in Neuilly door een hartaanval die geen verband hield met het coronavirus. Hij was al wekenlang erg moe', zei zijn schoonzoon Bernard de Choisy aan het persbureau AFP.

Sinds Uderzo met de schrijver Goscinny het eerste album van de avonturen van Asterix en Obelix meer dan een halve eeuw geleden uitbracht, zijn er wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht. De strips zijn vertaald in meer dan honderd talen en dialecten.

Asterix werd ​​een fenomeen. Er zijn meer dan tien Asterix-films uitgebracht. In 1989 werd een themapark in de buurt van Parijs geopend. En er zijn honderden handelsproducten op basis van de stripfiguren ontworpen.

Uderzo werd op 25 april 1927 geboren als zoon van Italiaanse immigranten in de buurt bij Reims. Eind jaren veertig was hij, ondanks zijn kleurenblindheid, een van de succesvolste tekenaars van zijn generatie. In 1951 ontmoette Uderzo de getalenteerde schrijver Goscinny.

Samen produceerden ze verschillende stripseries, maar het grootste succes begon in 1959 met Asterix. In 1977, het jaar dat Goscinny op 51-jarige leeftijd stierf, had het duo al meer dan 20 albums uitgebracht. Uderzo zette de serie alleen voort als tekenaar en tekstschrijver. Zijn eerste eigen verhaal, 'De broedertwist', verscheen in 1980.