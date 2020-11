Van countryzangeres tot wereldverbeteraar

Dolly Parton blijkt een geheime geldschieter te zijn voor het vaccinonderzoek van Moderna. Het is een nieuwe toevoeging aan de indrukwekkende levenswandel van de zangeres en zakenvrouw die een zeldzaam bindmiddel vormt in een verdeeld Amerika.

'Shakespeare mag dan 'King Lear' geschreven hebben tijdens de builenpest, Dolly Parton bracht tijdens corona een kerstalbum uit én redde de wereld van de ondergang' of 'Geef Dolly Parton NU de Nobelprijs voor de Vrede'. Het zijn enkele van de vele fanberichten op Twitter nu bekend is geraakt dat de 74-jarige countryzangeres mee aan de wieg stond van het vaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna . Onderzoeksdata wezen maandag uit dat het middel een indrukwekkende 94,5 procent van de testpersonen beschermt tegen het virus. 'Working ninety-five dus', grapte een spitsvondige twitteraar als woordspeling op Partons monsterhit uit 1980.

In april, toen het coronavirus nog niet lang voet aan grond had in de Verenigde Staten, doneerde Dolly Parton 1 miljoen dollar aan het Vanderbilt University Medical Center in haar thuisbasis Nashville, de bakermat van de countrymuziek. Ze deed die gift nadat een goede vriend, Naji Abumrad, een professor in de chirurgie in Nashville, haar had verteld over het werk dat Moderna-onderzoekers deden om tot een vaccin te komen.

Onder de radar

Haar bijdrage, die gebundeld werd in het Dolly Parton Covid-19 Research Fund, hielp bij het bekostigen van de eerste fase van Moderna's vaccinonderzoek, geleid door Mark Denison, een professor in pathologie, microbiologie en immunologie bij Vanderbilt. De Amerikaanse overheid investeerde uiteindelijk 1 miljard dollar in de ontwikkeling van het vaccin, maar Denison zegt dat het geld van Parton 'de kritieke vroege stadia' van het onderzoek financierde.

Haar gift hielp ons de test te ontwikkelen waarmee we voor het eerst een immunrespons voor het Moderna-vaccin konden aantonen. Mark Denison Professor Immunologie Vanderbilt University

'Haar gift hielp ons de test te ontwikkelen waarmee we voor het eerst een goede immuunrespons voor het Moderna-vaccin konden aantonen', aldus Denison in de Amerikaanse media.

Parton pakte niet zelf uit met het nieuws. De bal ging aan het rollen nadat iemand haar naam had zien opduiken in een verslag van The New England Journal of Medicine. In een korte reactie zegt de zangeres dat ze gewoon blij is te kunnen helpen. Want zo omvangrijk haar boezem en kapsel, zo bescheiden haar karakter. Het meeste van haar liefdadigheidswerk doet Parton onder de radar. Ook over haar commerciële successen is de zangeres bescheiden. Zo lekte pas in april van dit jaar uit dat Parton mee de succesvolle tv-reeks 'Buffy The Vampire Slayer' financierde en produceerde.

Partons zakelijke successen kunnen zich meten met haar artistieke successen. De zangeres, songschrijver en actrice schreef niet alleen de monsterhits 'Jolene' en 'I Will Always Love You' (in één dag!), ze stampte een groot themapark uit de grond in Tennessee genaamd Dollywood, waar ze de zakelijke leiding op zich neemt. In plaats van CEO noemen de 3.000 werknemers haar 'Dreamer in Chief'.

Forbes schatte Partons persoonlijk vermogen in 2017 op 500 miljoen dollar. Daarmee moet ze alleen Rihanna en Madonna voor zich dulden, ook al beleefde ze het hoogtepunt van haar muzikale carrière ruim veertig jaar geleden.

Selfmade woman

Parton is een selfmade woman in elk opzicht. Ze werd geboren als vierde van twaalf kinderen op een arme tabaksboerderij in een klein stadje in Tennessee. In haar opmerkelijke levensverhaal schuilt meteen haar grote kracht: Parton is geliefd in alle maatschappelijke en politieke geledingen in de VS. Zowel links als rechts, blank als zwart, arbeidsklasse als elite omarmt haar als idool. 'The United States of Dolly Parton' kopte het magazine The New Yorker in oktober nog boven een groot profielstuk over de zangeres als 'allemansvriend'.

Parton is zich bewust van haar brede fanbasis en laat zich zelden politiek uit. 'Give back', is haar levensmantra en in haar kinderboeken - jawel, ze is ook een populair auteur - voert ze een universeel pleidooi voor vriendelijkheid, zachtheid en menselijkheid. De uitspraak 'Of course black lives matter', was een recente uitzondering in Partons apolitieke parcours. Meestal werkt ze zich met humor door netelige vragen. Op de vraag of ze feminist is, antwoordde de rondborstige zangeres: 'Ik was zelfs de eerste vrouw die haar beha verbrandde. Het duurde vier dagen voor de brandweer het vuur onder controle kreeg.'