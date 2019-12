Van de boerenbuiten naar ‘t Zuid

Keteleer Gallery uit Antwerpen lijft de kunstenaars van de bekende plattelandsgalerie Deweer in. Zo wil Keteleer zich wapenen tegen de moordende concurrentie op de galeriemarkt. ‘Zonder deze krachtenbundeling liepen we het gevaar om ter plaatse te blijven trappelen.’

‘Picasso zei: ‘Ik zoek niet, ik vind.’ Zo is het ook bij ons gegaan: wij zijn niet op zoek gegaan, we hebben het gewoon op ons af laten komen. En we hebben elkaar gevonden’, zegt Wilfried Keteleer. We staan samen met vader Keteleer, zijn zoon Frederick en de broers Deweer, die onlangs hun galerie in het West-Vlaamse Otegem sloten, op het gelijkvloers van Keteleer Gallery. Vier kunsthandelaars, drie generaties, twee families. Een verfgeur komt ons tegemoet in het ruime pand aan het Zuid in Antwerpen waar vroeger de kunstenaarsvereniging NICC zat. De werken van de nieuwe tentoonstelling ‘Looking Forward’ staan ingepakt tegen de witte muren.

Keteleer verhuisde in september naar deze locatie. Na die van Leo Copers en streetartkunstenaar Roa wordt ‘Looking Forward’ de derde expositie in het nieuwe pand en de eerste met kunstenaars uit de stock van de bekende Deweer Gallery. De familie Deweer heeft zich na veertig jaar teruggetrokken uit het galerielandschap. De stock van zo’n 1.400 werken blijft eigendom van Deweer, de galeriewerking wordt overgedragen aan de Antwerpse familiegalerie. Keteleer mag naar hartenlust tentoonstellingen maken met de kunstenaars van Deweer Gallery en neemt ook zijn veertien actieve kunstenaars over. De Antwerpenaars verkopen, de West-Vlamingen adviseren: dat is de deal.

De broers Deweer hadden hun buik vol van de hedendaagse kunstwereld, met haar agressieve megagaleries die kunstenaars van de kleintjes uit de markt afsnoepen. Keteleer hoopt met de krachtenbundeling gewapend te zijn tegen dat grote geweld. ‘Zonder deze uitbreiding liepen we het gevaar om ter plaatse te blijven trappelen. Nu kunnen we een mooie doorstart maken’, zegt vader Keteleer. Staat Keteleer nu in één ruk op de Belgische galeriekaart? ‘Het is niet aan ons om dat te beweren’, klinkt het unisono bij vader en zoon. Gerald Deweer heeft minder schroom: ‘Ik durf te zeggen dat Keteleer met dit partnership een zeer belangrijke positie bekleedt in België.’

Keteleer bestaat nog maar zeven jaar. De galerie vertegenwoordigt veertien kunstenaars - de bekendsten zijn Guillaume Bijl, Leo Copers en Koen Theys. Vader Keteleer begon net als vader Deweer als kunstverzamelaar. Moeder Keteleer leerde de Otegemse kunstfamilie kennen toen ze tien jaar geleden als kunstjournaliste een artikel over de plattelandsgalerie schreef. Er ontstond een band tussen beide families. Zoon Frederick: ‘We voelden onmiddellijk een grote complementariteit. Naast het familiale aspect delen we dezelfde passie voor hedendaagse kunst en dezelfde visie op het uitbaten van een galerie.’

Twee jaar geleden hield Keteleer een expo met 35 werken van Panamarenko uit de stock van Deweer. De samenwerking smaakte naar meer. Toen de Deweers lieten uitschijnen dat ze ermee wilden kappen en een overnemer voor hun werking zochten, lag de keuze voor Keteleer voor de hand.

De expo ‘Looking Forward’ - een verwijzing naar de nieuwe start - toont zo’n 40 kunstwerken van vijftien kunstenaars uit beide portefeuilles, onder wie Leo Copers, Stephan Balkenhol, Koen Theys en Bjarne Melgaard. De nadruk ligt niet toevallig op tekeningen en werken op papier. Frederick Keteleer: ‘Voor veel kunstenaars vormen werken op papier een startmoment van een nieuw idee, studie of schilderij. Voor ons als galeriehouders betekent deze krachtenbundeling net zo goed een nieuwe start. Dat geldt ook voor de verzamelaars en kunstenaars, die aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Die van Deweer in een bruisende wijk in dé kunststad van Vlaanderen, onze kunstenaars en klanten als onderdeel van een grotere galerie, met andere artiesten en nieuwe verzamelaars. Dat kan niet anders dan positieve energie creëren.’

Verzamelaars

De Deweers blijven hun stock beheren vanuit de kleine deelgemeente van Zwevegem. En hun mooie exporuimte tussen de koeien? Gerald Deweer: ‘We kregen al telefoons van verzamelaars die hun collectie bij ons willen tonen. Dat lijkt ons wel iets, ja. Maar we hebben nu eventjes geen haast. (lacht) Wij zoeken niet, we vinden wel iets.’

De expo ‘Looking Forward’ opent op zaterdag 7 december.

