Vé Bobelyn gaat Boekenbeurs leiden

Onder impuls van haar nieuwe baas Vé Bobelyn wil de Boekenbeurs uit het dal kruipen. Signerende schrijvers krijgen een actievere rol en het evenement gaat outdoor in de Antwerpse haven.

Eind mei liet uitgever Alexis Dragonetti het leven bij een verkeersongeval. Behalve CEO van de stripuitgever Ballon Media was Dragonetti ook gedelegeerd bestuurder van Boek.be, en dus de baas van de Boekenbeurs in Antwerpen. Hij wordt aan het hoofd van de derde grootste beurs van België opgevolgd door Vé Bobelyn.

De 50-jarige uitgeefster van VBK België was al ondervoorzitter van de uitgeefvereniging GAU bij Boek.be. ‘Het mooiste cadeau dat ik Alexis en zijn familie kan geven, is zijn beleid voortzetten, zodat de Boekenbeurs er binnen enkele jaren opnieuw staat.’

145.000 Bezoekers De nieuwe Boekenbeurs-baas mikt op 145.000 bezoekers, 6 procent meer dan in 2018, toen de beurs een historisch dieptepunt bereikte.

De bezoekcijfers van de beurs zijn al jaren in vrije val. Op het hoogtepunt, in 2011 en 2012, zakten elke herfstvakantie zo’n 170.000 mensen af naar Antwerp Expo. Sindsdien zijn het er bijna elk jaar minder. Vorig jaar sloot de beurs af met 137.000 bezoekers, een dieptepunt. Dat gebeurde ondanks vernieuwingen van Dragonetti, zoals een betere signalisatie, een ruimere inkomhal en de introductie van Boekenbeurs-TV om jonge bezoekers te verleiden.

Zijn opvolgster gaat op de ingeslagen weg verder. Hoe? Niet door de toegang gratis te maken voor jongeren. Dat voornemen van Dragonetti bleek niet haalbaar. ‘De overheid zou daaraan moeten meewerken, maar met een regering in lopende zaken zaten we vast.’

Haven

Bobelyn zal verder inzetten op de beleving van de bezoekers. De Boekenbeurs is van oudsher een ontmoetingsplaats voor auteurs en consumenten. ‘Auteurs waren al belangrijk, we gaan ze nog centraler stellen. Ze gaan niet meer alleen aan een tafeltje zitten om boeken te signeren. Hun rol wordt actiever.’ Wat Bobelyn in gedachten heeft, wil ze nog niet kwijt.

Het evenement gaat zijn publiek ook actief opzoeken. Er komen evenementen op meerdere locaties tussen de tiendaagse in Antwerp Expo en de haven, een gevolg van een sponsorakkoord dat vorig jaar werd afgesloten tussen de Boekenbeurs en het Havenbedrijf.

Het boekenvak is een belangrijk deel van zijn publiek - impulsaankopers - kwijt door de gereglementeerde boekenprijs. Vè Bobelyn Boekenbeurs-baas

Of het genoeg is om het tij te keren? ‘Ik kan niet toveren’, zegt ze. ‘Maar mag ik een beetje ambitieus zijn?’ De voormalige marketingdirecteur bij Standaard Boekhandel wil op de komende editie uitkomen op 145.000 bezoekers, een stijging van 6 procent tegenover 2018. En dat terwijl Vlamingen al jaren minder boeken kopen.

Ontlezing

De ontlezing lijkt door te zetten. Boek.be en het onderzoeksbureau GFK kwamen deze week met nieuwe cijfers die niet optimistisch stemmen. De eerste zes maanden van 2019 werden bijna 5 procent minder boeken verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg wel lichtjes. Een gevolg van de gereglementeerde boekenprijs. Sinds juli 2017 is voor nieuwe boeken in de eerste zes maanden een vaste prijs van kracht. Ketens en groothandelaars kunnen daardoor niet met zware kortingen zwaaien.

De maatregel is een goede zaak voor de onafhankelijke boekhandels. Hun afzet steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met bijna 6 procent, en hun omzet met ruim 12 procent. Bobelyn juicht dat toe, maar waarschuwt ook: ‘Een belangrijk deel van ons publiek, de impulsaankopers die van de kortingen profiteerden, zijn we kwijt door de gereglementeerde boekenprijs.’