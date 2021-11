Veiling van manuscript Einstein moet 2 à 3 miljoen opleveren

Het gaat om een document van 54 pagina's, geschreven tussen 1913 en 1914 in Zurich. Einstein legt daarin, samen met zijn medewerker Michele Besso, de basis voor zijn latere algemene relativiteitstheorie, die hij 1915 publiceerde. Die theorie zorgde voor een revolutie in ons begrip van het universum.

Einstein overleed in 1955 op 76-jarige leeftijd. Hij groeide wereldwijd uit tot symbool van het wetenschappelijk genie, en kreeg daarbij zelfs popsterallures. Een foto uit 1951 waarbij hij zijn uitsteekt, werd in 2017 nog voor 125.000 dollar geveild in de VS.