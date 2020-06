Vera Lynn, de lieveling van de Britse troepen, overleden...

De Britse zangeres Vera Lynn hielp het moreel van de Britse troepen in de Tweede Wereldoorlog hoog houden. ‘We'll Meet Again’ was haar bekendste nummer.

Vera Lynn overleed donderdag op 103-jarige leeftijd. De in Londen geboren Lynn begon haar zangcarrière al op 7-jarige leeftijd met optredens in lokale clubs. In 1935 kwam haar doorbraak. In datzelfde jaar maakte ze ook haar eerste platen. In 1940 kreeg ze haar eigen radioprogramma 'Sincerely yours'. Ze gaf boodschappen door aan soldaten in het buitenland en zong voor hen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging ze op tournee door Egypte en India, waar ze optrad voor Britse soldaten. Lynn kreeg al snel de bijnaam 'The forces' sweetheart'.

In 1942 stak ze de Britten een hart onder de riem met het hoopvolle lied 'We'll Meet Again'. Het liedje komt ook in enkele films voor, zoals 'Dr. Strangelove' van Stanley Kubrick en 'The Singing Detective' van Dennis Potter. Haar andere hit uit de oorlogsperiode was 'The White Cliffs of Dover'.

Dame

'We'll meet again': het ultieme soldatenlied.

In 1976 werd Lynn koninklijk onderscheiden en kreeg ze de titel Dame, het vrouwelijke equivalent van Sir. Sindsdien trad ze steeds minder op, maar maakte ze nog wel platen. Haar laatste nam ze in 1984 op. Daarna zijn nog tal van verzamelalbums verschenen.