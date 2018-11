Verbale bulldozer, leuke anarchist, vreselijke ijdeltuit

De vliegende manager van de Europese kunst is aangekomen op een nieuwe bestemming. Chris Dercon gaat het prestigieuze Grand Palais in Parijs leiden. Wie is de kosmopolitische kunstpaus uit de Kempen?

Met meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar en zijn luisterrijke ligging aan de Champs-Élysées is het Grand Palais een van de culturele trekpleisters van Parijs. De kunsthal, die vorig jaar haar honderdste verjaardag vierde met een blockbusterexpo over de Franse beeldhouwer Auguste Rodin, krijgt voor het eerst in haar geschiedenis een buitenlander als directeur: de Vlaming Chris Dercon.

Chris Dercon (60) werd geboren in Lier en groeide op in Herenthout in de Kempen en in Tervuren bij Brussel. Hij studeerde kunstgeschiedenis en filmanalyse in Leiden en Amsterdam. Zijn carrière in de kunstwereld ging langs de grote metropolen en paleizen van de hedendaagse cultuur: PS1 in New York, Witte de With en Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, Tate Modern in Londen, Haus der Kunst in München, de Volksbühne in Berlijn. Op 1 januari wordt hij ‘président’ van het roemruchte Grand Palais in Parijs, waarvoor hij een nieuwe toekomst moet uitstippelen. Over die opdracht geeft hij pas toelichting eens hij er aan de slag is.

Voor de 60-jarige Kempenaar wordt het Grand Palais normaal gezien het eindstation van een indrukwekkende carrière als cultuurmanager. Zijn eerste bestemming eind jaren tachtig was PS1 in New York, vandaag een avant-garde-laboratorium van het Museum of Modern Art (MoMA). Nadien bracht hij in Rotterdam schwung in de kunsthal Witte de With en de verbreding in het Museum Boijmans Van Beuningen. In München zette hij het Haus der Kunst op de internationale kaart.

Vervolgens ging het naar Londen, waar de man met het eeuwige toearegsjaaltje vijf jaar mee aan het hoofd stond van Tate Modern. Zijn bewogen passage van negen maanden bij de Volksbühne in Berlijn is eigenlijk de enige smet op zijn palmares.

Wie had zo’n kosmopolitische levenswandel als cultuurmanager verwacht van een telg uit een traditioneel katholiek gezin uit Herenthout, waar dienstbaarheid aan de lokale CVP hoger stond aangeschreven dan gevoeligheid voor een schilderij, film of theaterstuk? Kunst speelde ten huize Dercon nauwelijks een rol van betekenis. Niemand van zijn vier broers en zussen is in de kunstwereld terechtgekomen.

Naast de lokale politiek had vader Dercon de handen vol als ingenieur. Zo vol zelfs dat het gezin rond 1970 naar Tervuren verhuisde, dichter bij vaders opdrachtgevers in Brussel. Het gezin woonde er in de achtertuin van het Afrikamuseum. Dercon ging naar het plaatselijke college, waar een van zijn leraars zijn liefde voor kunst aanwakkerde.

Herman Cool, zelf een kunstschilder, leerde zijn leerlingen onder meer de schilder Roger Raveel en de popartkunstenaar Richard Hamilton kennen. ‘Toen we 14 waren, keken we met de klas naar ‘La Chinoise’ van Jean-Luc Godard. En op ons 15de vertelde mijnheer Cool over de programma’s van de toen erg progressieve Nederlandse zender VPRO. Die leraar die almaar dingen toonde die ik niet kende of begreep, heeft richting gegeven aan mijn leven’, vertelde Dercon daar ooit over.

De meeste kunstcuratoren en museumdirecteurs zijn mislukte kunstenaars. Zo ook Dercon. Op zijn 16de schilderde en tekende hij zelf. Hij begon ook te performen op geïmproviseerde kunsthappenings. ‘Chris was de slechtste performancekunstenaar die ik ooit heb bezig gezien’, grinnikt een getuige van toen.

Van Tervuren ging het naar Leiden, en later naar Amsterdam, waar Dercon in 1982 afstudeerde als kunsthistoricus, met een specialisatie in filmanalyse en theater. Hij maakte enkele jaren cultuuritems voor de VRT en schreef stukjes voor De Standaard. In 1988 begon zijn internationale carrière in de beeldende kunsten.

In New York aardde de Kempenaar naar verluidt moeilijk. Na twee jaar ruilde hij PS1 voor Witte de With in Rotterdam. Hij kon zich helemaal uitleven in de nieuwe kunsthal, een initiatief van het Rotterdamse stadsbestuur.

Boordevol goesting

De Nederlandse beeldend kunstenaar Erik Van Lieshout herinnert zich de jonge Dercon als een ‘leuke anarchist’. ‘Hij was piepjong en zat boordevol goesting, zoals jullie dat zo mooi zeggen. Zijn programmatie was echt gedurfd voor die tijd. Chris had het lef om jonge en onbekende internationale kunstenaars te brengen. Als hij een keer een grote naam programmeerde, was het meestal met onbekend werk. Heel verfrissend. Hij gaf me mijn eerste museale tentoonstelling. Alle kunstenaars op die groepsexpo zijn achteraf bekende namen geworden. (gnuift) Afgezien van de Hollanders dan.’

Volgens Van Lieshout is de kunsthal het vertrek van Dercon naar het Museum Boijmans van Beuningen in 1996 nooit helemaal te boven gekomen. ‘Zijn schaduw is zeker tien jaar over Witte de With blijven hangen.’

Hij kan geen bekrompenheid verdragen. Als hij kwaad wordt, gaat hij ongenadig in de clinch. Erik van Lieshout Nederlandse kunstenaar

Bij Boijmans maakte onze landgenoot tentoonstellingen met internationale toppers als Steve McQueen, Richard Hamilton, Jeff Wall en William Kentridge. Uiteindelijk zou hij er zes jaar blijven, maar de laatste jaren was de lol eraf. Hij moest het museum door een complexe verbouwing loodsen die eindeloos duurde en met tegenvallende bezoekcijfers kampte.

Op de koop toe verruwden de politieke zeden in de havenstad. Het was de tijd van Pim Fortuyn en van de rechtse partij Leefbaar Rotterdam. Dercon ontwaarde wat hij schamper omschreef als ‘een Berlusconicultuur’: een sfeer van populisme en anti-intellectualisme. Het mocht plots allemaal niet te moeilijk meer zijn. Toen hij als statement tegen de verrechtsing het beeld ‘Him’ van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan exposeerde, dat een devoot biddende Hitler voorstelt, kreeg Dercon het aan de stok met het Rotterdamse stadsbestuur.

Van Lieshout: ‘Hij kon die bekrompenheid niet verdragen. Ik herinner me talloze harde confrontaties met Rotterdamse politici. Zinloze discussies die hij onmogelijk kon winnen. Maar dat deerde hem niet. Als hij kwaad was, ging hij ongenadig in de clinch.’

In Rotterdam ontstond een intieme vriendschap voor het leven met Rem Koolhaas. De Nederlandse toparchitect en de Belgische kunstmanager werden elkaars persoonlijke en professionele klankbord. ‘Chris had een grote intellectuele invloed op veel projecten die ik later realiseerde’, zegt Koolhaas. ‘We hielden een à twee keer per maand privéseminaries waarin we ideeën uitwisselden, en elkaars werk bespraken. Hij legde de lat intellectueel hoog en kon onverwachte referenties aandragen die me anders naar veel zaken deden kijken.’

One man army

Hoewel Tate Modern zijn grote doorbraak was op het wereldtoneel van de kunst, worden de acht jaar die hij na Rotterdam doorbracht in München algemeen gezien als zijn beste jaren als museumdirecteur. In Beieren ontbolsterde Dercon helemaal tot de breeddenkende beeldenstormer en provocateur. In het Haus der Kunst programmeerde hij opnieuw het Hitlerbeeld van Cattelan. Historisch lag dat daar zo mogelijk nog gevoeliger – het Haus der Kunst was in 1937 gebouwd in opdracht van Hitler en moest zijn visie op kunst vatten. Maar Dercon kwam ermee weg.

Hij waagde zich nog verder op kruispunten die voor hem nog maar weinigen hebben overgestoken en gooide het Haus der Kunst open met architectuur, design, film en fotografie en zelfs mode.

Volgens Kaat Debo, directeur van het ModeMuseum (MoMu) in Antwerpen, was Dercon de eerste die er niet voor terugdeinsde mode naar het museum te halen. ‘Lang voor mode enigszins in het vizier kwam van de kunstwereld, was hij er al mee bezig. In de jaren tachtig raakte hij vertrouwd met het werk van de Belgische designers rond de zogenaamde Antwerpse Zes. Toen hij directeur van Boijmans Van Beuningen was, haalde hij Walter Van Beirendonck naar Rotterdam. Walter verkocht er zijn stukken in een decor dat mee was ontworpen door industrieel designer Marc Newson.’

Het museum als shop was toen ongezien. En in 2008 nam hij de Martin Margiela-retrospectieve van het MoMu over in het Haus der Kunst. Debo: ‘Ik herinner me de dag dat ik ons concept bij hem ging pitchen nog goed. ‘Kaat, ik ga dat doen’, zei hij nog voor ik was uitgesproken. Hij had de expo nog niet eens gezien. Ik was voordien bij museumdirecteuren in Londen en New York geweest, en die waren ook wel geïnteresseerd, maar uiteindelijk durfden ze het toch niet aan: ‘Tja, moeilijk, het is en blijft mode...’ Chris Dercon toont op zo’n moment wel lef. Als hij ergens van overtuigd is, kan het hem niet schelen wat anderen daarvan denken.’

‘Ik heb in München intensief met hem samengewerkt en heb hem leren kennen als een soort one man army: één bundel energie en enthousiasme. Hij heeft niet alleen lef, maar ook visie, en er gaat een onwaarschijnlijke kracht van hem uit. En, zeer uitzonderlijk in de cultuursector: hij is niet bang van andere sterke figuren. Overal werkt hij samen met de beste kunstenaars en de beste curatoren.’

Ook opvallend is dat Dercon doorgaans in instellingen met een traditie terechtkomt. Het zijn geen plekken waar van oudsher aan nieuwlichterij en experiment wordt gedaan, maar veeleer prestigieuze kunstpaleizen met een geschiedenis.

‘Dat klopt,’ zegt Debo, ‘maar als Chris ergens arriveert, stelt hij meteen de vraag naar de actuele relevantie van de plek en van de canon die er wordt geëerbiedigd. Veel cultuurinstellingen werken nog zoals vijftig of honderd jaar geleden, of ze hebben minstens de neiging om vast te houden aan hun tradities. Chris is de man die de confrontatie aangaat. Hij heeft de vinger aan de pols van deze tijd en oog voor een veranderende wereld. Mondialisering, digitalisering, superdiversiteit: het zijn kwesties waar hij zich met name in Tate Modern over heeft gebogen. Oude structuren te lijf gaan, reorganiseren en innoveren: met dat bijltje heeft hij in zijn carrière voortdurend gehakt. Hij probeert er altijd iets nieuws van te maken.’

Het wufte sjaaltje dat al enkele decennia rond de nek van de flamboyante cultuurmanager bungelt, is volgens Debo géén Margiela. ‘Maar hij staat wel altijd op de foto in designeroutfits. Margiela, Yoshi Yamamoto. Ja, hij is beslist een kenner.’

Mateloze nieuwsgierigheid

Iedereen die we spraken, omschrijft Dercon als een spons. Iemand die razendsnel nieuwe stromingen en kunstenaars oppikt. Vernieuwers hebben sowieso een streepje voor bij hem.

Dercon is een grote fan van Milo Rau. Het respect is wederzijds, zegt de Zwitserse NTGent-directeur en regisseur van het toneelstuk over ‘Het Lam Gods’. Rau bewondert Dercon voor zijn eruditie en zijn mateloze nieuwsgierigheid. ‘Vorig jaar zaten we samen in een panelgesprek in de Kammerspiele in München. Zulke publieke art talks durven soms af te glijden tot pseudo-intellectuele theekransjes, als blijkt dat de panelleden elkaars werk niet goed kennen. Chris sloeg me met verstomming over zijn kennis van mijn werk. Hij was tot in de puntjes voorbereid.’

Dercon is een verbale bulldozer, weet Frank Demaegd van de Antwerpse galerie Zeno X, de belangenbehartiger van onder anderen Luc Tuymans en Michaël Borre-mans. ‘Ik was eens met Chris in Mexico. Als architect van opleiding sleepte ik hem mee naar het huis van de grote modernistische architect Luis Barragan in Mexico-City en introduceerde hem in diens wereld. Alles was nieuw, hij wist niets van Barragan. Maar dezelfde avond opende hij een expo van een van mijn artiesten, en in zijn speech begon hij vol vuur te vertellen over Barragan. Alsof hij hem beter kende dan ik. Ik wist niet wat ik hoorde.’

Chris voelt de tijdgeest perfect aan, maar hij is vooral vaak de man die ze als eerste juist onder woorden brengt. Frank Demaegd Antwerpse galeriehouder

‘Dat is voor mij de grote kracht van Dercon: hij pikt dingen op, hij absorbeert ze ongelooflijk snel, en vervolgens braakt hij ze weer uit, met veel verve en verbaal talent. Hij spreekt Engels, Frans en Duits alsof het zijn moedertalen zijn. Hij voelt de tijdgeest perfect aan, maar hij is vooral vaak de man die ze als eerste juist onder woorden brengt.’

Demaegd apprecieert ook dat Dercon veel geeft. ‘Hij deelt zijn kennis, zijn enthousiasme en zijn ontdekkingen. Hij introduceert je in zijn onwaarschijnlijk uitgebreide netwerk, houdt niets achter. Dat is zeldzaam in onze branche. Met Chris optrekken is altijd verrijkend.’

Dercon zit sinds enkele jaren in het aankoopcomité van de kunstcollectie van het telecombedrijf Proximus. Dat gebeurde op voordracht van voorzitter Stefaan De Clerck. De CD&V’er kent Dercon al meer dan twintig jaar. Wat hem in zijn ogen uniek maakt als manager, is dat Dercon niet alleen het kunstwerk ziet.

‘Hij is ook erg lucide voor de impact van het grote geld op de geglobaliseerde kunstwereld’, zegt De Clerck. ‘Ik zeg niet dat hij deel uitmaakt van dat hyperkapitalistisch systeem, maar hij gaat er wel behendig mee om. Hij doorziet het, speelt ermee, om zijn doel te bereiken: geld binnenhalen voor de uitbreiding van Tate, maar ook om grote kunstenaars te kunnen tonen, gevestigde en nieuwe. In Tate is hij erin geslaagd belangrijke deals af te sluiten met grote commerciële groepen als Unliver en BMW, zonder dat hij kan worden gecatalogeerd als hun zetbaasje.’

Pedanterie

Valt er dan werkelijk geen onvertogen woord te zeggen? Is Dercon de Mr. Perfect van de cultuur? ‘Hij zal ongetwijfeld zijn zwakheden hebben, maar ik ken ze niet’, zegt Demaegd. En wie ze wel kent, wil daar alleen off the record iets over zeggen.

Dercons branie wil al eens overgaan in mateloze pedanterie, weten enkelen. ‘Hij is een vreselijke ijdeltuit’, zegt iemand. ‘Hij hoort zichzelf ontzettend graag bezig. Stel hem één vraag en hij begint onbedaarlijk te praten en aan namedropping te doen. Hij luistert niet en geeft de ander nauwelijks ruimte in de conversatie.’

‘Eén periode in zijn loopbaan was hij beter wat minder pedant geweest’, klinkt het ook. In Berlijn, waar zijn passage bij de Volksbühne op een totale mislukking uitdraaide. Dercon provoceerde de Berlijners door radicaal komaf te willen maken met de - linkse - politieke en ideologische tradities van het huis en het politieke theater te vervangen door de meer avant-gardistische, a-politieke projecten van internationale hedendaagse kunstenaars.

De bulldozer raakte voor een keer op drift. Honderden jonge artiesten bezetten de Volksbühne voor Dercons eerste seizoen goed en wel was begonnen. Een arrogante Dercon bleef zijn visie uitgesproken verdedigen en deed openlijk erg schamper over de actievoerders.

Milo Rau neemt het voor hem op. ‘Hij was de juiste man op het verkeerde moment in Berlijn. De inhoudelijke verbreding van de Volksbühne was een politieke opdracht. Het enige dat Chris heeft geprobeerd, is die opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Jammer genoeg was de Volksbühne niet klaar voor een grondige facelift. Het verbaast me dat hij er nog zo lang is gebleven. Ik heb hem op een bepaald moment gezegd dat het een strijd was die hij onmogelijk kon winnen.’

‘Waarom hij het gevecht toch negen maanden lang heeft gevoerd, weet ik niet. Dat moet je hem vragen. De koppige onverzettelijkheid van de zelfverzekerde professional, zeker?’

Geen werfleider

Het debacle in de Volksbühne was een deuk in zijn ego. Maar lang zat Dercon niet in een dal na Berlijn, horen we. ‘Ik ga de mensen nog verrassen’, vertelde hij de voorbije maanden aan meerdere mensen. Hij heeft woord gehouden.

Makkelijk wordt zijn prestigieuze fin-de-carrière in Parijs zeker niet. De grote Franse cultuurinstellingen hebben de reputatie logge, bureaucratische en hiërarchisch gestructureerde apparaten te zijn waar het moeilijk werken is. Al zien sommigen in Dercons benoeming een bewijs van een nieuwe, open geest die door de stad van burgemeester Anne Hidalgo waart.

‘Een bulldozer als Chris kunnen ze daar best gebruiken’, zegt MoMu-directeur Kaat Debo. ‘De vraag naar de toekomst van het Grand Palais zal moeten worden gesteld. Is dat de kunsthal waar de grote blockbustertentoonstellingen moeten blijven plaatsvinden, of zijn er mogelijkheden die we nu nog niet zien?’

Volgens Debo is er geen gevaar dat de rol en de inbreng van Dercon worden beperkt tot die van werfleider die de geplande verbouwingswerken overziet, terwijl het museum het grootste deel van zijn ambtstermijn gesloten blijft: ‘Zo’n sluiting is net een ideaal moment voor fundamentele reflectie. Dán moet je alles in vraag stellen en de krijtlijnen voor de toekomst uitzetten. Ik ben ervan overtuigd dat ze net daarvoor Chris Dercon hebben aangetrokken.’