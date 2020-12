Vermist Egyptisch artefact teruggevonden

Een ongeveer 5.000 jaar oud Egyptisch artefact dat al decennia vermist was, is in de Schotse stad Aberdeen aangetroffen in een sigarenkistje.

Het houten artefact was een van de drie voorwerpen die in 1872 ontdekt werden in de koninginnenkamer van de Piramide van Cheops, op het plateau van Gizeh in Egypte. De twee andere voorwerpen, een bal en een haak, bevinden zich in het British Museum in Londen.

Ingenieur Waynman Dixon, die de objecten had aangetroffen, had het houten artefact geschonken aan James Grant, doctor van de universiteit van Aberdeen. Diens dochter schonk het stuk cederhout van 5 inch (12,7 centimeter) in 1946 aan de universiteit, waar het verloren ging.

Abeer Eladany, een Egyptische assistent van de universiteit, vond het sigarenkistje met het artefact eind vorig jaar terug toen ze de collectie met Aziatische voorwerpen onderzocht. 'Toen ik onze Egyptische dossiers doornam, wist ik onmiddellijk wat het was, en dat het al jaren opgeslagen lag in de verkeerde collectie', zegt ze. 'Ik ben een archeoloog en heb meegewerkt aan opgravingen in Egypte. Maar ik had nooit gedacht dat ik in het noordoosten van Schotland iets zou vinden dat zo belangrijk is voor het erfgoed van mijn land.