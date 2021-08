Versoepelingen wenken voor event- en cultuursector

In september komt het culturele seizoen weer op gang. Het gros van onze concert- en theaterzalen werkt met lagere publieksaantallen dan 1.500. Volgens de huidige regeling zullen uitbaters verplicht worden hun publiek in bubbels te verdelen of voorstellingen op te splitsen of te annuleren als de zaal te klein is om wie een ticket kocht een veilige plek te geven. ‘Dan zitten we opnieuw in het scenario van het najaar van 2020’, zegt Mike Naert, concertorganisator en de vertegenwoordiger van de muzieksector in de Crisiscel Cultuur. ‘Dat is voor niemand in de sector economisch rendabel. Na zestien maanden moeten we weer op volle capaciteit aan de slag kunnen. De vaccinatiegraad ligt hoog. De festivals van het voorbije weekend bewezen dat de coronapas werkt.’