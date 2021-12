Vinylmakers draaien op volle toeren

De vraag naar muziekvinyl is zo groot dat perserijen met een achterstand van gemiddeld vier tot zes maanden kampen. Hier: Dunk in Zottegem.

Hoewel de grondstoffencrisis lp’s duurder maakt en de pandemie een boost gaf aan de digitale muziekconsumptie ging het nooit zo goed met vinyl als vandaag. In ons land komt er een derde vinylfabriek bij.

Tom Willems van vinylfabrikant Discomat heeft tussen twee persingen in even tijd om ons aan de telefoon te woord te staan vanuit het Limburgse Herk-de-Stad. Of we het kort kunnen houden, want dit telefoontje betekent een call minder met een van zijn klanten. Allemaal hangen ze aan de lijn om te vragen wanneer hun bestelling vinylplaten klaar is. Bij Discomat, met vijf persen de grootste vinylmaker van ons land, is de vraag zo groot dat de wachttijden tot vijf maanden zijn opgelopen. Ook bij Dunk Pressing in Zottegem, dat elpees van onder meer het platenlabel PIAS perst, zijn ze overbevraagd. ‘Onze klanten moeten tot zes maanden op hun bestelling wachten’, zegt de zaakvoerder en oprichter Wout Lievens.

De liefde voor vinyl steeg de voorbije jaren naar ongekende hoogten. In 2020 was de muziekelpee in omzet voor het eerst groter dan de cd. Streaming blijft de onbetwiste marktleider met 80 procent. Maar vinyl en digitale muziek zijn communicerende vaten. De meest gehoorde verklaring voor het succes van vinyl is dat muziekliefhebbers die iets fysiek in handen willen in plaats van digitale muziek op Spotify, de elpee om twee redenen verkiezen boven de cd: de geluidskwaliteit en omdat het een hebbeding is.

160 miljoen In 2020 werden wereldwijd 160 miljoen elpees geperst. Dat aantal zou dit jaar verdubbelen volgens het Amerikaanse muziekvakblad Billboard.

In de VS werden in de eerste helft van dit jaar 20 miljoen vinyls verkocht, tegenover 9,2 miljoen in dezelfde periode in 2020. In 2020 werden 160 miljoen lp’s geperst. Dat aantal zou in 2021 verdubbelen, schrijft het Amerikaanse muziekvakblad Billboard. Handelaars in ons land merken dat de belangstelling blijft toenemen, en lang niet alleen bij de oudere muziekfans. Karel Van Audenaerde van platenzaak Music Mania in Gent: ‘Veel twintigers en studenten zien het internet als een wegwijzer. Ze willen de muziek van artiesten waarmee ze een langdurige relatie aanknopen fysiek in huis hebben.’

Ondanks de enorme populariteit is het een uitdagende tijd om in vinyl te ondernemen. De grondstoffencrisis heeft de prijs van elpees de hoogte ingejaagd. Pvc, de grondstof voor platen, is duurder geworden. Ook karton, waarvan platenhoezen gemaakt worden, werd schaarser en dus duurder. Een gemiddelde plaat kost algauw 5 euro meer dan een jaar geleden.

Het confronteert de fabrikanten met grote uitdagingen. ‘Ik heb mijn prijzen het afgelopen jaar al zeven keer moeten aanpassen’, zegt Willems van Discomat. ‘De prijs van pvc is het zwaarst gestegen met 80 procentpunt per kilogram. Als dat zo verder gaat, wordt het onhoudbaar. Ik maak tegenwoordig prijsafspraken met klanten die een maand later compleet achterhaald zijn. (blaast) Ik heb nog nooit zo hard gewerkt en zo weinig verdiend als dit jaar.’

Bovenop de grondstoffenschaarste leidt ook de prijzenpolitiek van sommige platenfirma’s ertoe dat vinyl erg duur is geworden. De drie major labels durven woekerprijzen van 40 euro en meer te vragen voor nieuwe releases van grote namen als The War on Drugs of Adele, en oudere artiesten uit hun back catalogue, zoals David Bowie of Led Zeppelin.

Koffie en cognac

Tony De Block ziet desondanks business in 'het zwarte goud'. Hij begint in januari een nieuwe vinylfabriek, de derde in ons land. Volgende maand draaien er twee persen. In het voorjaar van 2022 komen er twee machines bij, en na de zomer nog eens twee. Met persen die 250.000 euro per stuk kosten vergt zijn machinepark een investering van anderhalf miljoen euro.

Drie jaar geleden zeiden de banken: 'Hier zit geen muziek in.' Nu bellen ze mij en staan de koffie en cognac klaar als ik binnenkom. Tony De Block Zaakvoerder van de nieuwe vinylperserij Belgian Vinyl Pressing Plant

Zorgen over de grondstoffencrisis maakt hij zich niet. Zelfs met de prijsstijgingen voor pvc en karton belooft hij vinyl te persen tegen een aanvaardbare prijs. En wat als de prijzenpolitiek van de grote labels blijft doorschieten? ‘Dan schieten ze zichzelf in de voet, want kopers zullen dat niet blijven aanvaarden. De klanten van wie ik offerteverzoeken krijg, verkopen hun platen tegen 20 à 25 euro, omdat ze dat een faire deal vinden voor hun fans.’

Zijn persen zullen op volle toeren draaien, garandeert hij. Hij heeft al meer dan 200 offerteverzoeken. Ze komen van artiesten met wie hij de voorbije dertig jaar een relatie opbouwde als muziekproducer en broker van cd’s, en van binnen- en buitenlandse platenlabels die in andere fabrieken te lang op hun vinyls moesten wachten.

In de keuken van het fabriekspand in Lokeren waar de Belgian Vinyl Pressing Plant komt, legt de muziekondernemer en ex-producer van Hooverphonic een dikke ringmap op tafel. Enkele maanden geleden liet hij een medewerker anoniem mails sturen naar 92 vinylperserijen wereldwijd met de vraag of ze zijn nieuwe album op vinyl wilden persen.