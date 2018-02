Viviane De Muynck wint Vlaamse oeuvreprijs

De theater- en filmactrice Viviane De Muynck heeft dinsdagavond de prestigieuze Ultima voor Algemene Culturele Verdienste gewonnen. Ze volgt Raf Simons op. ‘Ze ademt de ziel van de kunstenaar.’

‘Met haar vakkennis en eloquentie inspireert Viviane De Muynck jonge generaties acteurs en actrices. Ze ademt de ziel van de kunstenaar’, aldus de jury van de Ultima’s - de vroegere Vlaamse Cultuurprijzen - over de opvolgster van modeontwerper Raf Simons, die de carrièreprijs vorig jaar kreeg.

In het theater is De Muynck (71) al meer dan twintig jaar trouw aan Needcompany, het gezelschap van Jan Lauwers. Met ‘De kamer van Isabella’ van Needcompany speelde de actrice met de lage, hese stem de afgelopen veertien jaar in de hele wereld. Momenteel schittert haar ster in ‘Oorlog en terpentijn’, Lauwers’ toneeladaptatie van het boek van Stefan Hertmans.

Ze is in dat stuk de enige acteur met tekst, terwijl rondom haar de andere acteurs en performers dansen, musiceren op een ronddraaiend podium, zingen en vechten terwijl ze over de grond rollen van de pijn.

Andere Ultima-awards Muziek: Coely Film: Johan Grimonprez Literatuur: Miriam Van hee Vormgeving: Gijs Van Vaerenbergh Beeldende kunst: Philippe Van Snick Cultureel ondernemerschap: Paul Schyvens

Naast theater doet De Muynck ook film en televisie. In de film ‘D’Ardennen’ (2015) van Robin Pront was ze de moeder van twee marginale broers. In ‘Sprakeloos’, de verfilming van het ‘moederboek’ van Tom Lanoye, speelde ze een flamboyante moeder die haar spraakvermogen verliest. De Muynck oogstte veel lof voor die rol.

‘Haar talent heeft ze tijdens de vele jaren in het toneel en voor de camera vervolmaakt, zonder haar energie en nieuwsgierigheid te verliezen. Laat dat nu net de brandstof zijn voor elke kunstenaar om telkens vanaf nul een nieuw meesterwerk te scheppen’, luidt het.

Acteren was voor de Antwerpse een relatief late roeping. Ze werkte als directiesecretaresse in een bedrijf toen ze rond haar dertigste werd opgemerkt in een amateurtoneelvoorstelling. ‘De Muynck is de Eddy Merckx van het amateurtheater’, stond ooit in een recensie. Acteur Senne Rouffaer overtuigde haar om naar het conservatorium te gaan.

Ondernemerschap

De Muynck haalde haar Ultima dinsdagavond op in de Arenbergschouwburg in Antwerpen. Daar werden ook de twaalf andere sectorprijzen uitgedeeld. Schilder Philippe Van Snick kreeg de Ultima in de categorie beeldende kunst voor zijn vernieuwingsdrang.

De Ultima voor cultureel ondernemerschap is gewonnen door Paul Schyvens, de directeur van het cultuurcentrum De Roma in Antwerpen. De jury is onder de indruk van zijn hart voor mensen. ‘Het draagvlak dat hij steeds opnieuw weet te creëren verraadt zijn ondernemingszin en ondernemerschap’, luidt het.