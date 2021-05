Vlaamse cultuurhuizen sparen hun rebellie nog even op

De Vlaamse cultuurhuizen sluiten voorlopig niet aan bij de actiegroep Still standing for culture, die nog de hele week voorstellingen organiseert in ruim honderd cultuurhuizen in Wallonië en Brussel. Maar ze sluiten acties niet uit als op het volgende Overlegcomité een perspectief achterwege blijft. '11 mei is onze D-Day.'

Zo'n 130 cultuurhuizen in Wallonië en Brussel organiseren sinds enkele dagen indoorvoorstellingen uit protest tegen het coronabeleid van de overheden. Dat is verboden, al laten de ordediensten bijna overal betijen. Hun daad van artistieke rebellie eindigt op 8 mei, wanneer de terrassen opengaan en er opnieuw outdoorevenementen tot 50 personen zijn toegelaten. Opvallend is dat geen enkel Vlaams cultuurhuis bij de actie is betrokken. In de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel loopt momenteel een theatervoorstelling, maar dat is een testevent.

De belangrijkste reden voor de Vlaamse afwezigheid is dat in de Franstalige cultuurwereld de malaise een stuk dieper zit dan in Vlaanderen.

De belangrijkste reden voor de Vlaamse afwezigheid is dat in de Franstalige cultuurwereld de malaise een stuk dieper zit dan in Vlaanderen. De Vlaamse overheid biedt een waaier aan steunmaatregelen voor getroffen cultuurwerkers, kunstenaars en culturele ondernemers. 'In Wallonië is de steun veel beperkter, en bijgevolg de wanhoop een pak groter', zegt Mike Naert, die voor de event- en cultuursector betrokken is bij het crisisoverleg met de overheid. 'Wij delen de frustratie van onze Franstalige collega's. Het lijkt ons alleen verstandiger om voor het overlegmodel te kiezen en niet voor chaos en anarchie.'

Zomerplan

Naert vraagt zich wel af hoelang die strategie vol te houden is. Hij sluit niet uit dat het ook in Vlaanderen tot dergelijke acties komt als de volgende bijeenkomst van het Overlegcomité, op 11 mei, op een nieuwe ontgoocheling uitdraait. 'We liggen nu bijna 14 maanden zo goed als stil, en we weten nog altijd niet wat we in de zomermaanden mogen doen. 11 mei is onze D-Day. Als de overheid ons dan geen deftig plan geeft, zouden de Vlaamse cultuurhuizen ook wel eens voor de strategie van de chaos kunnen kiezen.'

Events voor 200 en 400 mensen, zoals vorige zomer, dat is te weinig. We moeten naar een paar duizend mensen kunnen gaan. Mike Naert Woordvoerder event- en cultuursector